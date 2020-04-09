HAPPY POPCORN DAY　劈價掃潮牌

其實現時POPCORN GENERAL STORE線上商店已經進行換季大減價，部分品牌更已經減至三折，但明天起一連四日更會推出折上折優惠，想要Discount Code就可以Follow @ james.deanfung了解詳情。（互聯網）

如果你一直有追買美式街牌服飾的話，對於本地潮店POPCORN GENERAL STORE應該唔會陌生。2009年創立以來一直為本地潮流圈帶來眾多人氣街牌，當中好似：Supreme、Anti Social Social Club、PLEASURES、THRASHER及RIPNDIP等都可以輕易從店內入手，除了實體店外亦有開展線上商店，令本地潮人要入手街牌單品更加方便。

適逢本周末就係復活節長假期，POPCORN特別於4月10日至13日期間推出限時折上折優惠，所有本身已經低至三折（70% Off）的減價貨品只要輸入Discount Code就可以得到額外七五折（25% Off），絕對係史無前例的大劈價。反正近日疫情持續嚴峻，大家都應該盡量留守家中減少外出，咁就不如疊埋心水上網睇定有咩筍貨，一於盡「掃」心中情！