新冠肺炎肆虐，除了時刻保持衞生，增強抵抗力也是抗疫之道。(客戶提供)

【特約報道】新冠肺炎肆虐，網上最多的是口罩最新行情，其次就是預防肺炎的藥方湯方。的確，病菌無處不在，與其擔心接觸到病菌，更應時刻保持乾淨衞生，以及增強抵抗力，我主張以中醫學和自然療法調理身體。

頭痛、發熱、咳嗽等病徵，在中醫學屬「溫病」。清代名醫葉天士所著的《溫熱論》中提到：「溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包。」意指病邪一般從口鼻而入，先侵犯肺經。如果體質本虛，而肺又虛弱，陽氣不固，肺氣不宣，那麼呼吸受阻便會出現氣逆上衝，引起發熱、惡風、咽痛、咳嗽等肺衞症狀。腎為先天根本，如果腎氣虛，免疫功能亦會低下。《黃帝內經‧素問》指：「正氣存內，邪不可干。」要做到未病先防，必先培養身體正氣，養肺補腎，是預防肺炎的根本。

中醫五行理論，肺跟白色相對應，進食白色食物有潤肺防燥、養肺化痰之效。白色食物有川貝、雪耳、白蘿蔔、蓮子、百合、山藥（淮山）、梨、豆腐、芝士、牛奶、雞肉、魚肉等，有助潤肺清燥。山藥補氣又入肺經和腎經，能貫通天地之氣，特別適合肺氣虛者食用。「肺」五行屬金，「脾」屬土，「土能生金」，故要「肺系」強健，也要調理「脾胃」，這是「培土生金」法。可煮「培土生金湯」作食療，老幼皆宜。

此外，亦可多吃含Omega-3（如DHA）的深海魚類（劍魚、鱈魚、鯡魚、鯖魚、三文魚、沙甸魚），或直接服用以低溫萃取的鮮魚油補充品，有助促進身體合成更多抗發炎物質，改善體質。抵抗力弱的人士特別容易染病，應攝取蜂膠、橄欖多酚補充品，有效加強消炎、保護上呼吸道、增強身體防禦力。

食療以外，應在空氣流通乾淨的環境，多做靜坐和瑜伽，兩者都有深度呼吸。深度呼吸能使血液和組織充滿氧氣，有助排除酸素，同時又能快速排出二氧化碳及其他毒素，是一種非常有效的肺部療法。瑜伽除了有助養肺、緊緻身體線條，也能令心靈變得平靜。良好的情緒能使大腦分泌出一些有益健康的化學物質，啟動人體免疫力。

以中醫和西方自然療法調理體質，配合健康生活作息，例如適量曬太陽和呼吸清新空氣、早睡早起、多做簡單運動，有助強化身體抵抗力，預防疫症。預防勝於治療，非常時期，更要強身抗疫。

培土生金湯

材料：

玉竹1両、淮山1両、陳皮1小片、瘦肉1斤、蜜棗3粒、鹽適量、薑1片、水10碗

做法：

1.瘦肉加1片薑汆水後撈起。

2.燒滾水，放入所有材料，先用大火煲滾，然後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

功效：

玉竹可養陰、潤燥、除煩、止渴。淮山健脾胃，補肺腎。

魚油寶：用冷壓卒取無污染三文魚而成，完整保留營養，幫助補腦增強記憶力、保護視網膜細胞、抗炎強身。

抗毒寶：含蜂膠及橄欖葉等成分，好比天然抗生素，能促使人體增加T細胞的數目，分泌淋巴激素及活化免疫細胞。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。