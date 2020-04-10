【營事檔案】香煎雞肉餅　營養和口感並存

喜歡吃雞的朋友，除了煎雞扒丶炒雞柳，你們又有沒有試過煎雞肉餅呢？想間中轉換菜色，增加新鮮感，那就絕對不能錯過今次推薦的食譜了。這道菜營養價值和口感都豐富，相信不論大人或小朋友都一定喜歡。

【雞肉 低脂肪肉類】

雞肉含有豐富的蛋白質，能夠提供人體不能自行製造的必需胺基酸，有助促進體內細胞的修補和更新。此外，雞肉屬於低脂肪的肉類，選擇低脂肪肉類可有助降低患上心血管疾病的風險。雞肉亦含有豐富的維他命B，可以維持身體的神經系統正常運作，以及有放鬆心情的作用。

【蒜素 抗氧化物質】

今次的雞肉餅加入了紅蘿蔔粒丶洋葱粒及蒜粒，令這道菜的口感更豐富。如果家長們想讓小朋友愛上吃蔬菜，不妨可以煎這個雞肉餅給他們吃，以提高他們進食蔬菜的興趣。

蒜頭及洋葱都有一種強烈的味道，其實都是來自「蒜素」這種抗氧化物質，它有抗菌、抗炎的功效。蒜素亦能夠幫助血管擴張、預防血管栓塞，有助減低患上心血管疾病的風險。

【香煎雞肉餅】

材料：(約8件)

雞柳 300g

紅蘿蔔 半條

洋葱 半個

蒜頭 3粒

雞蛋 1隻

麵粉 2湯匙

生粉 適量

調味料：

生抽 1湯匙

鹽 1/2茶匙

胡椒粉 少許

做法：

1.洗淨雞柳，剁碎，並加入所有調味料，醃15分鐘。

2.紅蘿蔔，洋葱，蒜頭切粒，備用。

3.將所有材料放進一個大碗內，用手或匙拌勻。

4.將雞肉餅搓成圓餅狀。

5.接着將雞肉餅兩邊輕輕拍上生粉。

6.以中小火把平底鑊燒熱，加入少許油，將雞肉餅煎至全熟及金黃色，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。