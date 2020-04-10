Happy Easter！應節美食與甜點

仲有幾日就到復活節，大家可以趁機放鬆一下心情，放縱一下吃點應節復活蛋及朱古力等，不少餐廳及百貨店亦趁機推出得意小點及美食，為大家打打氣，提升正能量，同心抗疫。

英式百貨流心蛋

尖沙咀近海旁商場內的高級英式百貨店於今個復活節推出精緻的手工復活蛋，如這款朱古力蛋殼入面是滿滿的Muscovado焦糖及檸檬香的海鷗朱古力蛋，流心餡料，酸甜有致。而另一款復活蛋則以真蛋殼造成的朱古力果仁蛋，蛋殼塗上金色外層，非常搶眼，入面是牛奶榛子朱古力流心。品牌部分朱古力蛋更有英國當地人工手繪和裝飾，精緻富心思。如果喜歡小雞造型朱古力，就不要錯過品牌用多明尼加共和國朱古力製作的牛奶朱古力小雞，造型可愛，佐以一杯花茶，減甜消膩。

綱址：www.181fortnums.com.hk

得意獨特動物朱古力

在香港有一定歷史的英式百貨，每年也會推出應節甜點，今年也不例外，推出有趣的樹瀨和紅鶴造型牛奶朱古力復活蛋。樹瀨身上的紋理刻畫細膩，充分表現出懶洋洋的感覺來。至於優雅的紅鶴，和一般的小雞相比，感覺煥然一新。由即日起，於門市選購指定復活節系食品，會有買2送1的優惠，以及HK$60購買2件應節的十字包。

融合春日氣息小甜點

尖沙咀一間五星級酒店的餅店，特地將復活節和春日融合，設計了一系列精緻的應節甜點，包括各款朱古力蛋，口味各有不同，包括烤榛子仁、杏仁或核桃等，還有粉色系的櫻花蛋糕、甘筍蛋糕等，還有用果味啫喱和四季橘味棉花糖製作的四季橘蝴蝶之吻糖果等。由即日起至4月30日，訂購滿HK$1,000，於指定地區有免費送貨服務。（離島及僻遠地區除外）

獨特澳洲風味下午茶套餐

如果想歎下午茶嘅話，尖沙咀一間新派澳洲餐廳於4月11日至13日下午3時30分至5時供應的復活節下午茶套餐或許啱你心水。套餐鹹點有雞肝‧金橘果醬泡芙、海帶脆片‧鱈魚子‧三文魚魚子醬，還有選用南澳貴妃蟹及澳洲和牛製作的小點。甜點則有開胃的檸檬撻、榛子撻、杧果夾心餅和十字包等，是節日下午悠閒之選。

網址：www.huedining.com.hk

5星酒店任點任食會員低至6折

有無想過節日想開懷大嚼亦有計，黃竹坑一間五星級酒店的餐廳就由即日起至4月30日的逢星期六、日及公眾假期（中午12時至下午2時30分、晚上6時30分至10時）推出「任點任食」，除了無限量供應海鮮拼盤外，還有由世界自然基金《環保海鮮指引》認證的可持續發展環保海鮮。因應疫情，刺身、壽司及熱食會由職員奉上，而亦自行到食物枱取用，甜品則會放入特定的櫃內，因需要由職員取出。餐廳的水杯也用上一次性的紙杯蓋以保安全。午餐成人由HK$498起，若然為指定團體的會員，最高更可獲6折優惠，抵上加抵！

度身訂造驚喜十足

如果你想為身邊人帶來獨一無二的應節甜點，同時希望為他或她帶來驚喜的話，西九龍一間五星級酒店供應的主題蛋糕及朱古力應該非常啱你心水。酒店由即日起至4月12日推出復活節限時網店優惠，客人於網上揀選心儀的主題蛋糕或朱古力，好像小巧的杯子蛋糕、小雞和復活蛋朱古力，較特別的是Easter Surprise Egg Chocolate，糕點師傅會按照客人喜好製作不同顏色的復活蛋，並附上小錘子。他或她敲開後會發現入面有多款朱古力，帶來十足的驚喜。經網店選購，還有約7折優惠，更划算。