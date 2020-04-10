即學！明星護髮小技巧！

不少女生都有這個疑惑：為何女星換髮型的速度比自己還要快，但每次亮相總是髮型亮麗迷人？其實世上沒有醜女人，只有懶女人，這些在人前或螢光幕前散「髮」光彩的女神，不僅付出加倍的時間和金錢打理頭髮，也會在日常生活中善用以下的護髮小技巧，去保持秀髮免受頻密造型的損傷。大家想天天以美髮示人，就要快快學起來！

【洗髮前的準備】

洗髮前可以先用梳子梳開頭髮，這樣可以防止頭髮在洗髮的過程中打結，造成更多頭髮掉落。而且洗前梳頭可以把已經掉落的頭髮梳走，把隱藏的灰塵污垢梳出來，令角質浮現，就會洗得更加乾淨。

【正確使用護髮素】

一般會在洗完頭後稍微的弄乾水分再用護髮素，只用在髮尾，分三、四揖來塗更好，如果塗到髮根有機會會堵塞毛囊，而且頭髮會容易變油。但是如果是用沖洗式護髮霜的話可以改變一下使用的順序。

不知大家有沒有發現，掉髮通常是在洗完髮的時候已經是掉了一大把，所以可以考慮在洗髮前先用護髮素。這樣既可以全頭使用，又不用擔心以上的兩個問題，也可以先修護頭髮，防止掉髮。如果頭髮實在是很毛燥的話，也可以堑洗前洗後都使用護髮素，但洗後使用只可以塗在髮尾。

【洗髮的注意事項】

洗髮的用品要經常更換，不要長時間用同一款，如果可以的話同時備三至四款，交叉使用。洗髮的時候，洗髮水要先在手上搓出泡再塗到髮根，或在髮尾搓出泡再帶到髮根。因為髮根相對來說比較脆弱，因此洗的時候也要用手指去洗，不要用指甲。

【吹髮前的一步】

吹髮前先用毛巾稍微弄乾一下頭髮，但是不要搓頭髮，要用按壓的方式來吸走水分。或先包住頭10~15分鐘，讓水分稍微少一點。在吹髮前先塗上護髮精油或精華，再開始吹，便能減少風筒給頭髮帶來的傷害。

【吹髮時要注意】

如果有時間的話，吹髮的時候不要用熱風，用中檔的冷熱風慢慢吹。正確的吹頭髮應該是由上而下，由內往外，風口離頭髮要有10~15cm的距離，而且不要一直吹同一個地方，要不停的搖晃風筒，不然頭髮就會十分乾燥。另外，按照自己日常的分界習慣反方向吹頭，或把頭髮弄到前面再吹，就可以讓頭髮更蓬鬆，也可以讓分界線沒那麼明顯。

【造型護理】

如果需要用電髮棒一定要乾髮使用，梳頭的時候在梳子加一點水分再梳也會更好。