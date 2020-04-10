中醫教路打好底　預防新冠肺炎

新冠肺炎蔓延全球，除了繼續搜籮口罩及消毒用品外，加強自身抵抗力實在重要。註冊中醫陳玉瑜指，新冠病毒是外來病毒感染和自身機體免疫狀態博弈的結果，正所謂：「正氣存內，邪不可幹」，假如自身抵抗力免疫力處於高水準的話，外來的病邪不容易侵犯人體，就算生病了也容易康復。新冠病毒的致病特點為「濕、熱、毒、淤」，所以中醫的治療方法就是以清熱解毒，祛濕化瘀為主。 以下就為大家帶來三款食療保健潤肺湯水，以及日常的護肺小貼士，希望大家有更強壯的身體去對抗疫情！

3款食療保健潤肺湯水：

（一）麥冬淮山百合潤肺湯（2～3人分量）

材料：麥冬20克、淮山、百合各30克，新鮮雪梨2個，瘦肉200克。

功效：清潤生津，潤肺健脾，止咳消炎。適用於日常保健食療，提高免疫力。

做法：

1.麥冬洗淨備用，淮山、百合清水浸泡30分鐘。

2.雪梨洗淨後對半切開去核。

3.瘦肉洗淨，置於涼水鍋中燒開(用水焯下)撈出。

4.鍋內重新放入清水2公升，將所有材料一同入鍋煲2小時即可，如覺味淡，可適當加鹽調味。

（二）桑菊杏仁蜜茶 （1人分量）

材料：桑葉三錢，菊花三錢，杏仁（搗碎或粉末）2錢，蜂蜜一兩（麥盧卡蜂蜜更佳）。

功效：疏風散熱 潤肺止咳。此茶老少皆宜，適合風溫初起的咳嗽、感冒、肺炎的食療之用。

做法：

1.先將桑葉、菊花、杏仁粉末加清水三碗共煎煮半小時取汁。

2.待水溫後，調入蜂蜜即成。每日1次，代水飲用。

（三）銀花連翹黃芩湯（1人分量）

材料：金銀花四錢，連翹四錢，薄荷錢半（後下）杏仁三錢，生薏仁五錢，黃芩三錢，板藍根三錢，浙貝母三錢，蘆根六錢，藿香四錢。（熱甚加石膏，口渴加花粉，氣喘加桑皮，便秘加大黃，痰稠加瓜蔞仁。 ）

功效：清肺解毒 祛濕化痰，除對新冠肺炎有一定的作用外，亦可作為治療流行性感冒方。

注意：適合體質壯實、消化功能佳的人士。有疑問者請先諮詢註冊中醫師。

做法：

1.清水四碗煎至一碗溫服，每日1劑。

護肺小貼士

假如肺不好，請謹記遠離「二氣」，做好「四字」，養肺潤肺，肺就會一天天變好。

遠離「二氣」：

1.遠離煙草氣

吸煙是首當其衝的傷肺壞習慣。肺主氣體交換，香煙燃燒後的氣體，含有多種有害物質，被吸入肺裏，會嚴重損害肺部健康。另外，二手煙中的有害物質含量亦非常高， 經常待在二手煙的環境中會比直接吸煙者攝入的危害更大。所以，肺不好的人，一定要遠離「煙草氣」。

2.遠離廚房油煙氣

長時間處在油煙濃度高的環境中，對鼻、眼、咽喉黏膜的刺激性比較強，可能引起鼻炎、咽喉炎、氣管炎等疾病，對肺部的影響也是顯而易見的，可引發慢阻肺，嚴重者或可引發肺癌。所以，炒菜時，要盡量避免高溫油炸，選擇良好的吸油煙機，盡量減少油煙氣。

做好「四字」：

第一字：早---作息要早

一天之中，養肺的最佳時間是早上7點至9點。此時肺臟功能最強，進行慢跑、深呼吸等有氧運動，能加強健肺功能。早睡早起可讓肺氣得到舒展，防止收斂太多，還可以積聚陽氣，增強身體免疫力，提高對抗病毒的能力。

第二字：慢---運動要慢

適當加強室外活動如散步、太極拳等，輕鬆柔緩的運動，對健康十分有益；但需要注意的是要慢，並且注意強度有度，不宜劇烈運動，以防出汗過多，耗損陽氣。

第三字：潤---飲食要潤

肺喜潤怕燥，要及時補水，主動喝水，小口慢慢喝，可以防燥潤燥，對鼻咽、氣管的黏膜產生滋潤作用。喝水，要喝溫熱的水，不要喝冰鎮的冷水，以免損傷肺部機能；另外中醫認為白色入肺，吃點白色食物對滋養肺部有益，例如蓮藕，生吃能清熱潤肺，熟吃可滋陰補肺。淮山，含皂甙、黏液質，可益肺氣，養肺陰，益肺止咳。百合，清心潤肺、滋陰寧神。雪耳，滋陰潤肺、養胃生津。白蘿蔔，生吃清肺熱、止咳嗽，熟吃潤肺化痰。

第四字：暢---心情要舒暢

《黃帝內經》記載：「悲則氣消」、「憂愁者，氣閉塞而不行」。說的就是過度悲哀或憂愁，最易損傷肺氣，或導致肺氣運行失常，所以要調養肺部健康，就要保持舒暢的心情，盡量避免悲憂傷感。