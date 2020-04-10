Now E免費2個月　任睇日韓神劇

【營業資訊】疫情期間大家宅在家中，為了解悶四處搵娛樂，不過好多煲劇平台都要另外收費。Now E就想香港市民所想，即日起至6月8日免費開放超過9,000小時的串流內容供全港市民觀看，涵蓋新聞、電影、劇集、綜藝娛樂及體育。

必睇《與神同行》等劇集

用戶可透過Now新聞台及Now財經台，取得有關新冠病毒的最新資訊及世界各地的重要新聞外，更可欣賞多元化的優質電影，包括於人氣亞洲作品《與神同行》第一及第二集及《炸雞特攻隊》，又或於MOViE MOViE PLAY細味品嘗國際得獎名作《冷戰戀曲》及《小偷家族》。

下載程式輸入代碼

NowJelli紫金國際台提供雲集中港台韓巨星的華語綜藝娛樂節目，而Now劇集台收錄粵語配音的人氣亞洲劇集，包括由木村拓哉主演的日劇《教場》。此外，用戶亦可透過今次Now E的優惠，收看由Viu Premium提供改編自英國劇集《Doctor Foster》的人氣韓劇《夫妻的世界》，以及ViuTV的自家製作《二月廿九》。Now Sports精選則為運動愛好者搜羅多元化的體育節目，包括足球、高爾夫球、羽毛球及賽馬直播。Now E應用程式可於App Store或Play商店免費下載，用戶「單撈」後再輸入代碼「NowFree」，即可免費觀看相關內容。

開放多條頻道免費收看

為惠及現有Now TV客戶，官方亦會開放多10條以上頻道及精選自選服務讓他們在以上期間免費收看，精選內容包括荷里活猛片之家的HBO Family （頻道112）、MOViE MOViE （頻道116／自選服務）提供的國際電影及來自Now爆谷台 （頻道133／自選服務）的亞洲電影。觀眾亦可於BBC Earth（頻道220／自選服務）收看頂級的實況娛樂，或於CNN國際新聞網絡（頻道316）緊貼世界新聞。專為家長及小朋友而設的Nickelodeon（頻道444）及Da Vinci（頻道460）提供卡通片及STEM學習內容。Lifetime（頻道525／自選服務）及亞洲美食台（頻道527）則集生活時尚、旅遊及真人騷內容於一身。總而言之，保證一家大細抗疫期間都唔會悶！