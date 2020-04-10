今晚食乜：滑嘟嘟牛油果醬意粉

吃意粉時，最怕醬汁水汪汪，IG@delicious_plants就利用牛油果加其他食材造成綠醬來配意粉。牛油果富纖維、鉀、維他命B、C、E，再加上Creamy的質感，用來做醬汁最好不過。牛油果加香草、調味料等攪拌成醬汁便成，和意粉一起拌勻，每條麵條都掛滿汁。配料方面，車厘茄加橄欖油和迷迭香來烤焗，大家也可以用刁草代替迷迭香，烤至焦糖化後和意粉一起吃，酸酸甜甜的味道令食欲大增。

材料：

車厘茄 6安士

意粉 18安士

蒜頭 適量

羅勒葉 半杯

牛油果 3個

特級初榨橄欖油 適量

水 1杯

檸檬汁 適量

鹽 2茶匙

胡椒粉 1茶匙

迷迭香 少許

芫荽 1杯

做法：

1.車厘茄加1湯匙橄欖油和迷迭香，以攝氏200度烤20至25分鐘。

2.烚熟意粉。

3.將1湯匙橄欖油燒熱，放入2至4瓣蒜片，半煎炸約2分鐘至變成淺啡色，撈起備用。

4.芫荽、羅勒葉、牛油果、3湯匙橄欖油、3至4瓣蒜頭、水、1個檸檬榨汁、鹽和胡椒粉攪拌成醬汁。

5.醬汁和意粉拌勻，放入烤過的車厘茄，加點芫荽和檸檬汁便成。