今晚食乜：滑嘟嘟牛油果醬意粉

2020年04月10日 15:00
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    今晚食乜：滑嘟嘟牛油果醬意粉（互聯網）
    吃意粉時，最怕醬汁水汪汪，IG@delicious_plants就利用牛油果加其他食材造成綠醬來配意粉。牛油果富纖維、鉀、維他命B、C、E，再加上Creamy的質感，用來做醬汁最好不過。牛油果加香草、調味料等攪拌成醬汁便成，和意粉一起拌勻，每條麵條都掛滿汁。配料方面，車厘茄加橄欖油和迷迭香來烤焗，大家也可以用刁草代替迷迭香，烤至焦糖化後和意粉一起吃，酸酸甜甜的味道令食欲大增。
    材料：
    車厘茄 6安士
    意粉 18安士
    蒜頭 適量
    羅勒葉 半杯
    牛油果 3個
    特級初榨橄欖油 適量
    水 1杯
    檸檬汁 適量
    鹽 2茶匙
    胡椒粉 1茶匙
    迷迭香 少許
    芫荽 1杯
    做法：
    1.車厘茄加1湯匙橄欖油和迷迭香，以攝氏200度烤20至25分鐘。
    2.烚熟意粉。
    3.將1湯匙橄欖油燒熱，放入2至4瓣蒜片，半煎炸約2分鐘至變成淺啡色，撈起備用。
    4.芫荽、羅勒葉、牛油果、3湯匙橄欖油、3至4瓣蒜頭、水、1個檸檬榨汁、鹽和胡椒粉攪拌成醬汁。
    5.醬汁和意粉拌勻，放入烤過的車厘茄，加點芫荽和檸檬汁便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/By8O2iOhR06/