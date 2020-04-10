本日日本：東京車站 五大麵包排名

東京車站商場GRANSTA最近公布了2019年麵包暢銷排行榜，頭5名分別由BURDIGALA EXPRESS及BOULANGERIE淺野屋兩間麵包店包辦。（互聯網）

對於「麵包控」來說，一日不吃過麵包也不會安樂。東京車站可算是他們的天堂，那裏售賣的麵包種類超過200多款，愛麵包的肯定會患上選擇困難症。車站商場GRANSTA最近公布了2019年麵包暢銷排行榜，首先選出每個類別中最好賣的款式，然後按銷量排序。為你介紹當中頭5位，你會發現BURDIGALA EXPRESS一店就包辦了4名，可謂相當巴閉！下次到東京，就可以試盡精選款式了。

第1位：咖哩麵包（BURDIGALA EXPRESS）

2019年銷量：約11萬2千個

餡料採用兩種不同風味的咖喱，加上牛油、雞汁及炸洋蔥混合，以麵糰包裹後再烤焗。這樣既能帶出咖喱的辛辣味，麵包也別具口感。由於非常受歡迎，每人只限買2個，每個售210日圓。

第2位：法式朱古力麵包（BURDIGALA EXPRESS）

2019年銷量：約10萬5千個

來自法國南部的名物，酥脆的外層內加了香濃朱古力醬，甜而不膩，入口非常滿足，每個售230日圓。

第3位：牛角包（BURDIGALA EXPRESS）

2019年銷量：約97,000個

以風味十足的日本國產發酵牛油製作，外層香脆，內裏鬆軟，令人百吃不厭，每個售210日圓。

第4位：海鹽牛油包（BOULANGERIE淺野屋）

2019年銷量：約65,000個

鬆軟香滑的外皮帶着天然海鹽粒，夾着淡淡鹹香與融化的牛油，加熱後牛油香味更濃，相當滋味，每個售160日圓。

第5位：奶黃丹麥包（BURDIGALA EXPRESS）

2019年銷量：約57,000個

在脆脆的丹麥麵包上加上奶黃醬及梨醬烘焙，外形精緻，入口味道清新，每個售260日圓。