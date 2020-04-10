﻿【美女饕廚】近一個世紀的英國殖民地風味

今次介紹的這間餐廳，是一直在香港提供經典的英國殖民地色彩美食。餐廳牆身掛着陳舊照片，餐桌擺上古典味道擺設，加上細心的服務，為客人帶來賓至如歸的感覺。

現代感十足的木製L形酒吧為食客提供一個舒適氛圍，置身其中，可以讓人放鬆，猶如逃離了這個繁忙都市。這家餐廳不知不覺在香港屹立了差不多100年，在過去的90多年中都一直大受歡迎，收到通知它將於下個月暫時休業，頓感可惜，趁有時間便來個臨別秋波吧！

到達餐廳時，已沒甚麼剩餘的空座位，或許是常客都收到這個消息而相繼捧場。

頭盤我揀選了傳統法式洋葱湯，洋葱湯用牛肉湯做底，搭配烤麵包片和Gruyère芝士，湯的甜味獨一無二，芝士味道濃郁，分量亦剛剛好，充分提升了洋葱的甜味，而烤過的麵包吸滿湯汁，增加了濃厚的質感。

之前我吃過這裏的七胡椒牛柳扒，一試難忘，但店員說已經沒有這道菜了，所以主菜我挑了比較近似的黑椒牛柳。牛柳來自美國，煮出完美的3成熟，質感非常細嫩，肉味濃郁，但黑椒汁和之前七胡椒醬味道差別很大，有點失望，幸好牛柳品質好，加了不少分，蘸芥辣吃也很惹味。

另外亦柯打了一款主菜──乾咖喱蝦球飯，也是餐廳的招牌菜之一。熱騰騰的咖喱，香氣四溢，雖然蝦球用的並非新鮮蝦，沒有鮮甜味，但勝質感彈牙，加上沾滿了乾咖喱的精華，除了拌飯很好吃外，配印度薄脆餅亦非常夾，而提子乾和橙醬的酸甜味道瞬間將乾咖喱的層次昇華了。我還試了多款其他配菜，每款都能增添滋味，令味道更富層次化！吃完這道菜已經很飽了，放棄了甜品。

饕廚貼士：家做乾咖喱炒蝦球

首先炒香椰絲、紅辣椒粉、薑粉、丁香粉、肉桂粉、茴香粉、肉豆蔻粉、黑胡椒粉以及薑黃粉，之後放入蝦一起炒，加一點點水、糖和鹽炒勻即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）