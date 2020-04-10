粉絲必入！　《多啦A夢》隨意門書櫃

為紀念《多啦A夢》發行50周年，日本出版社小學館推出100周年永久保存版，希望《多啦A夢》能陪伴我們到他所在的22世紀，全套45 冊精裝本。（互聯網）

多啦A夢是很多人的童年回憶，在他眾多的法寶入面不知你最想要的是哪一樣呢？可能有不少人會選擇隨意門，因為它可以去到不同的地方，不但上班、上學只需一秒即可到達，而且去旅行還可以省時間省機票錢，多好用呀。雖然具此功能的隨意門不可能在現實中出現，但粉絲們亦毋須失望，因為超逼真的隨意門書櫃現在就可以擁有了。

《多啦A夢》自 1969 年12 月開始連載，一共發行了 45 冊單行本 ，至今踏入50周年，帶着「希望這部名作能傳遞至多啦A夢誕生的22世紀 」的願望，日本出版社小學館推出100周年永久保存版， 全套45 冊精裝本，表面是布質硬書殼搭配燙金書背 ，書邊同樣是採用燙金技術 ，防止濕氣和灰塵。整本書看起來金光閃閃，也更利於保存。

隨書還附送了一系列的贈品，除了三個專用的精美收納盒外，還有一塊用來包裝的1:1超大型時光布，光是這塊布就是滿滿的回憶。除此之外還有三本別冊，一本作者「藤子・F・不二雄」的彩色畫集，裏面有未曾公開的圖畫；一本是《多啦A夢》的第 0 集；一本是法寶索引書，以五十音的方式排列多啦 A 夢所有的「法寶」，讓讀者可以快速找出每個法寶登場的集數。最後還有一個大雄和多啦A夢一起看漫畫的小模型。

購買了這套100年永久保存版的買家還有一個福利，那就是可以加購漫畫專用的「隨意門造型書櫃」，15冊為一層，分三層放進書櫃，這個隨意門真是「多粉」的共同回憶，十分值得收藏。

這套漫畫在3月28日已經開始預購，在2020年12月1日發售，價格是70,000円（未連稅）（約HK$5,038）。稍後再公布「隨意門造型書櫃」的銷售詳情，有興趣的人要留意了。