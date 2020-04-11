生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 如要尋覓愛情，不妨先從和事業有關的對象尋找，有不錯的發展機會。

牛：→ 有意向心儀對象表白之前，最好練習一下對白，以免出醜時沒面子呢！

虎：↓ 是日沖煞，雖然你是上司，但太主觀的意見，容易與員工起衝突。

兔：→ 別人不明白你的處境不要緊，如覺得方向是正確的話，別理會他人想法。

龍：↑ 和家人的相處日趨和諧，主因是你已學懂做人處世之大道理，宜保持。

蛇：★ 工作表現有所提升，受上司稱讚，令平淡如水的生活，有了新的色彩。

馬：→ 心情紛亂時不妨和朋友聊一些較為私人的事，能助你順利地解決問題。

羊：→ 突然想起一個久違了的地方，不妨再度到訪，將得到新的啟發和靈感。

猴：↓ 日前的投資上可能有所損失，但親人已準備伸出援手，不用過分擔心。

雞：→ 對不合理的事情不要太過激動，這樣只會影響你對事物的判斷能力呢。

狗：→ 朋友其實是出於好意，有話直說，雖不合你意，但要細心思量朋友之言。

豬：↓ 今天的情緒頗為低落，十分容易鑽進牛角尖中，多做運動可得到改善。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌