【入廚Tips】豬肺點洗至夠乾淨無膻味

一碗香濃的杏汁燉白肺，潤肺保健又美味，雖然準備工夫較多，但也值得。（資料圖片）

天氣潮濕，時冷時熱，加上肺炎肆虐，呢段時間最緊要就係要強身健體，補肺止咳，而正所謂以形補形，唔少人都會買番個豬肺煲個湯水飲用，中醫認為，豬肺味甘，性平，入肺經；有補虛、止咳、止血之效，又能清肺潤肺，而燉湯更是肺虛患者不錯嘅保健品，但，問題嚟嘞，就算大家喺呢段期間廚藝精進不少，唔少人依然望住個豬肺而束手無策。

其實處理豬肺唔算難，不過要花時間囉，同埋，唔少人可能唔知，依家唔少肉販都已經會幫人預先將豬肺啤水，已經慳咗唔少工夫。大家將豬肺攞返屋企之後，都要再處理，就係將豬肺灌水，之後喺表面刺小孔，加快血水同潺水沖走同埋流出，大概半個鐘，就洗好豬肺。

燉湯前，就要預先用薑汁酒爆炒豬肺之後再汆水，重複兩次，就可以徹底辟去豬肺腥味。之後將豬肺、瘦肉、雞腳、菜膽燉兩小時，加入杏汁燉十分鐘，一鍋香濃又美味的滋潤燉湯就搞掂。

至於杏汁，除了一般嘅南北杏外，大家都可以加啲較優質嘅龍皇杏製作。龍皇杏比南北杏大粒，香味更濃更突出，只需要把水、南北杏及龍皇杏放入攪拌器攪爛，再隔渣即成。