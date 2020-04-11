型男入門必備　西班牙紳士鞋新貴

一對高質紳士皮鞋向來最著重的都是其皮革選材及縫紉工藝，大多數最頂級的皮鞋品牌都是來自意大利、法國及英國，而西班牙貴為歐洲第二大製鞋大國（首位為意大利），其產量更達到全歐洲接近四分之一，雖然生產的鞋款普遍都是中價鞋款較多，但當中亦不乏一些具質素的鞋履品牌。好似由紳士鞋名所Leather Healer所引入的西班牙皮鞋品牌Berwick 1707創辦至今不足30年，但品牌製鞋工藝足以媲美好多歐洲百年寶號，絕對值得捧場。

1991年由MILAN CLASSIC公司於西班牙東南部小鎮阿爾曼薩（Almansa）所創辦的Berwick 1707，其品牌名字是向1707年發生的阿爾曼薩戰役（Battle of Almansa）中打勝仗的Berwick公爵致敬，借這位當地英雄去表達品牌源自西班牙製造。雖然品牌所推出的紳士鞋大部分定價只是二千多至四千多，但鞋款所選用的皮革及染色質感，同樣追求極致，更有採用上乘馬臀皮革（Shell Cordovan）及Goodyear Welted技法處理中底及鞋底縫紉，令所推出的紳士鞋款設計於鞋楦、雕花細節及耐用性各方面均得到絕佳平衡。