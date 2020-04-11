本日日本：一出即售清！必搶可洗小童口罩

呢兩、三日香港新確診數字有所回落，但大家唔可以鬆懈，口罩依然要Keep住戴！身為家長，為小朋友撲口罩絕對係一個難題，而日本童裝品牌Miki House有見及此，特別推出可洗50次嘅童裝口罩應市！呢款日本製嘅童裝口罩Size為12cm × 9cm，適合2歲至5歲嘅小朋友佩載，一大賣點係採用跟纖維製品生產商倉敷紡績共同開發嘅Pureveil布料製成，該布料將固定化抗菌成分Etak黏附於100%穿着用綿布料之上，可將纖維上特定嘅細菌及病毒數目減少。而布料分為外側及內側2層構造，跟皮膚接觸嘅內側採用密度較粗嘅二重織布帛紗布，而外側則用上針織紗布，戴上面感覺一流，而且抖氣亦唔覺辛苦。由於使用特殊嘅黏附技術，就算口罩洗50次，防細菌及病毒嘅效果依然持續，不過建議放喺洗衣袋先好用洗衣機清洗。口罩分為粉紅及藍兩色，每色各有兩款圖案，一盒兩個售1,800日圓。家長們係咪好想入貨？不過呢款口罩喺本周一於Miki House自家網站一開售便迅即售罄，而下次推出日期係4月21日早上10時，有興趣嘅朋友記得留意！