隔岸觀「鞋」：3大革命性鞋款登場

作為一個全球知名的專業運動品牌，單純將科技運用到旗下產品開發其實並不足夠，以保持領導地位並凸顯積極推陳出新改革精神，就必要全方位將科技基因注入整個品牌當中。日前日本專業運動品牌ASICS推出了三款全新革命性高性能跑鞋款，品牌更破格地以虛擬實境科技（VR）首度舉辦虛擬新品發布會，將包括：METARACER、METASPRINT及METARISE三款最新鞋款向全球展示，見證品牌於專業運動領域積極發展並與未來科技接軌的決心。

實現極速跑鞋

三款經由虛擬新品發布會登場的鞋款，均配備最先進運動科技去打造，鞋款所採用的旭日紅色調象徵運動員的希望、激情及奉獻。當中品牌創立至今最先進的長距離跑鞋METARACER就配備GUIDESOLE動能弧科技及FLYTEFOAM科技，可以減少能量消耗及提供更多能量反饋。

無鞋釘碳纖維鞋底

METASPRINT則是一款專為短跑精英而設的無釘跑鞋，設計採用蜂巢結構的碳纖維鞋底取代鞋釘，可以減少因為鞋釘阻力所消耗的能量，配合包覆性出色的輕量化無縫鞋面結構，從而幫助跑手提升速度。

提升彈跳表現

排球鞋METARISE則借助FLYTEFOAM Propel及RISETRUSS兩種科技就可以同時提升彈跳表現及着地時所需的穩定性，更有助排球好手於球場上快速移動。