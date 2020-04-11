Lamborghini Huracán EVO Spyder　開篷獨樂樂

2020年04月11日 19:00
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    載有LDVI車輛動態中央控制管理系統的Huracán EVO Spyder，無論開或閂篷揸都帶來絕佳響應，過彎既快且穩。（方偉堅攝）
    承襲了Huracán Performante卓越性能的全新Huracán EVO，既是林寶堅尼(Lamborghini) 的新一代V10超跑，亦是首款載入LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車輛動態中央控制管理系統的車型。 配上全新空氣動力學設計， 比起原來的Huracán，車身下壓力及空氣動力學效率勁升5倍！
    今次安排拍攝的是配備電控壓式輕量化軟頂篷的Huracán EVO Spyder ，搭載沿襲自Huracán Performante的5.2L V10自然吸氣引擎，配合全新設計輕量化排氣系統，帶來蕩氣回腸的奏鳴，絕對是開篷駕駛時才可享受到美妙獨樂樂。這具新一代V10，採用了鈦合金進氣閥，可輸出最大馬力及峰值扭力分別達640hp和 600Nm。加速性能方面，0~100km/h及0~200km/h分別只需3.1秒及9.2秒，僅比硬頂版稍多0.2秒。至於制動性能，100~0km/h煞車距離僅32.2米！
    規格表
    車型：雙座位開篷跑車
    引擎：V10
    容積：5,204c.c.
    最大馬力：640hp/8,000rpm
    最大扭力：600Nm/6,500rpm
    傳動：LDF七前速雙離合器波箱
    驅動：中置引擎、四輪驅動
    極速：325km/h
    淨重：1,542kg
    車身體積：4,520×1,933×1,180mm（長×闊×高）