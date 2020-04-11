Lamborghini Huracán EVO Spyder　開篷獨樂樂

載有LDVI車輛動態中央控制管理系統的Huracán EVO Spyder，無論開或閂篷揸都帶來絕佳響應，過彎既快且穩。（方偉堅攝）

承襲了Huracán Performante卓越性能的全新Huracán EVO，既是林寶堅尼(Lamborghini) 的新一代V10超跑，亦是首款載入LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車輛動態中央控制管理系統的車型。 配上全新空氣動力學設計， 比起原來的Huracán，車身下壓力及空氣動力學效率勁升5倍！

今次安排拍攝的是配備電控壓式輕量化軟頂篷的Huracán EVO Spyder ，搭載沿襲自Huracán Performante的5.2L V10自然吸氣引擎，配合全新設計輕量化排氣系統，帶來蕩氣回腸的奏鳴，絕對是開篷駕駛時才可享受到美妙獨樂樂。這具新一代V10，採用了鈦合金進氣閥，可輸出最大馬力及峰值扭力分別達640hp和 600Nm。加速性能方面，0~100km/h及0~200km/h分別只需3.1秒及9.2秒，僅比硬頂版稍多0.2秒。至於制動性能，100~0km/h煞車距離僅32.2米！

規格表

車型：雙座位開篷跑車

引擎：V10

容積：5,204c.c.

最大馬力：640hp/8,000rpm

最大扭力：600Nm/6,500rpm

傳動：LDF七前速雙離合器波箱

驅動：中置引擎、四輪驅動

極速：325km/h

淨重：1,542kg

車身體積：4,520×1,933×1,180mm（長×闊×高）