白羊：人氣欠佳，伴侶或較任性，感情關係或較不穩，宜多作協調，多予耐性及多溝通。

金牛：社交運佳，宜交朋結友，但體能稍遜，工作壓力較大，爭取休息可助維持表現。

雙子：人緣及桃花運欠佳，感情及親子關係或較不穩，攜眷參與社交活動，助增進感情。

巨蟹：情緒欠佳，家庭運不穩，已婚或同居的朋友需多予包容，注意溝通及相處等情況。

獅子：辭令及思考力不穩，工作運欠佳，需注意合作及人際關係，小心處理文書等工序。

處女：財運欠佳，約會、娛樂等宜多加節約。做生意的朋友，開單、簽約等需多予耐性。

天秤：人氣欠佳，情緒及家庭運不穩，注意言行，多關注身邊人並多予耐性，關係更佳。

天蠍：精神狀態欠佳，辭令及思考力不穩，多注意與家人的溝通情況，多聆聽有助過度。

人馬：社交運欠佳，人事問題或會較頻，小心處理意見分歧、金錢、人事及公事等事宜。

山羊：事業運不穩，公事進程壓力及阻力較大，需多予耐性，嘗試放鬆，避免緊張毛躁。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等，阻力或會較大，人事變動或會較頻，宜作後防等部署。

雙魚：人事及財政狀況或會變動較頻，避免金錢與人情糾結，以免因財失義，有傷和氣。