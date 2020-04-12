【心理測驗】被愛還是愛人？一個選擇便知

選擇愛人還是被愛？從你對手指的重視程度就能看出一二。(設計圖片)

「選擇一個愛你的人還是你愛的人？」這是一個經常出現的愛情選擇題，有沒有想過，你的一生會愛多少人，又或者被多少人愛都可以從心理測試看出來？如果想知道答案，不如一起來玩一玩下面這條心理測驗題吧！

【問題】

如果你五個手指頭都受傷了，只允許你包紮一隻手指，你會選擇哪一根手指呢？（請看着自己的手，以直覺來選）

A.大拇指

B.食指

C.中指

D.無名指

E.尾指

【結果分析】

A.大拇指：有人會愛你一生一世

選擇大拇指的你比較強勢，事業心可能較重，比起愛情更着重事業，比起愛人也更容易被愛，專注事業的人有着致命的吸引力，但未必人人能夠堅持，卻總有一人會愛你如初。

B.食指：你會用一生去愛一個人

用手比喻數字1的時候通常會舉起食指，選擇食指的你渴望一生一世一雙人，對愛情十分的專一，全情投入，但要小心不要痴心錯付呀！

C.中指：你會愛上很多人

中指在五隻手指的中間，代表一個中庸之道，同時也代表着搖擺，就好像是一個天秤。選擇中指的你對於愛情也比較的搖擺不定，可能會很難確定誰是心中的最愛，也會用不同的因素去衡量。

D.無名指：你不會愛別人只會愛自己

左手的無名指貼近心臟，在很多人的印象裏，無名指代表婚姻、貼近心臟。選擇無名指的你選擇包住自己的內心，自己的愛情，比起愛別人，可能更偏向愛自己。

E.尾指：你會被很多人愛

選擇尾指的你比較溫和，可能是謙謙公子，也可能是溫婉女子。無論是哪一種都讓人喜歡接近，與你相處會十分舒服，是很多人心目中的理想對象，十分有魅力。