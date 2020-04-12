美食婷：咖喱好多款　北海道名物係呢款

早陣子網上流傳咖喱可以消毒殺菌，雖然無咩科學根據，不過味道唔錯，間中食用都叫撫慰一下味蕾與情緒吧！味道相對港式及印度等較溫和的日式咖喱，連年長一輩及小朋友都啱食，我美食婷都好此道，早前更跑到太古城一間日式丼飯專門店品嘗，邊食邊與主廚顏錦師傅閒談偷師，才知道日本除了杰身帶甜的日式咖喱外，也有稀如湯的湯咖喱，更是北海道名物。

何謂湯咖喱？有指是由1975年左右才出現，直至20年後才有專門店的出現，並漸漸流行起來。它和日式傳統咖喱最大分別在於咖喱的湯汁，湯咖喱既可以配飯，又可以當湯喝。顏師傅指初次在北海道札幌吃湯咖喱，味道是意想不到的辛辣，和東京吃到帶甜的傳統日式咖喱截然不同。

湯咖喱會以洋葱、番茄和肉骨頭來煮湯底，然後加入咖喱粉和咖喱磚來增加香氣；配料方面，超級多元化，配上海鮮、肉類、雞蛋、魚餅等，再加上大量炸香的蔬菜，淋上湯咖喱便可以食用。

經過不斷的發展，湯底的用料亦非常多元化，好像顏師傅就加入了荳蔻和蒜油令湯汁的味道更香，而加入韓式辣醬，則可以令辣味層次更為豐富。