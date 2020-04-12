智利復活節島　恐怖只因太神秘……

被稱為「摩艾」的巨型石像背向大海排列，考古學家對它們的由來眾說紛紜。（互聯網）

全球有不少地方以「恐怖」見稱，像墨西哥的娃娃島、日本的軍艦島、意大利的波維利亞（Poveglia）等，後者更被稱為「世界上鬧鬼最凶的小島」！

其實「恐怖」不一定與鬧鬼有關，正如位於南太平洋、跟復活節甚有淵源的復活島（Easter Island），就是一個神秘得恐怖的孤島，更曾被俄羅斯《真理報》選為世界十大最恐怖之地！

【巨像與外星人有關】

島上最令人好奇的東西，莫過於一座座被稱為「摩艾」（Moai）的巨人石像！自1722年被荷蘭人偶然發現至今，無數人都為此而抓爆頭：究竟石像是誰創造？為誰而造？為何而造？又是如何做得到？畢竟島上大大小小的石像超過800座，而且每個石像都又高又重，以古時人類的技術水平，實在難以做到。

再者，石像的樣子古怪——頭形長、眼窩深、鼻子高、耳朵長，個個都面向天空，似乎是要向上天乞求甚麼，亦令其「身世」更添神秘感。由於石像之所以出現令人解釋不了，所以坊間盛傳這是外星人的遺產，背後隱藏?一些神秘的密碼，你相信嗎？