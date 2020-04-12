Zoom以外的選擇　Home Work會議取代品

視像會議通訊程式《Zoom》近來爆出安全性問題，搞到不少人敬而遠之，但其實除了它，市場上也有很多另類會議工具提供，例如以下這些︰

毋須裝App CyberLink U Meeting

可供25至100人使用，兼容Windows、Mac、iOS及Android多個平台，並可使用Chrome瀏覽器加入會議，毋須另外裝App或插件，變相減低惡意程式植入手機或電腦的機會。它特設「發言者顯示」模式，可清楚了誰人正在發言。特別功能還包括「虛擬雷射筆」、新與會者「自動靜音」、「互動白板」等。最近官方因應疫情把免費版的會議時間由30分鐘加長至60分鐘，更適合長命會之用。

G20都用 Cisco WebEx

最近舉行的 G20 峰會也使用，可想而知安全性有多高。它原本主攻商用市場，免費版限制較大，近期相關功能也得到升級，例如會議人數由50人加至100人，會議長度由40分鐘延至無限長。它也可通過網頁、電腦、手機或視訊設備編排與進行線上會議，只需主持人登記帳號及建立會議，其他用家毋須帳號也能參加。新版Cisco Webex on Flip更兼容Samsung的互動數碼白板Flip 2，會議者可經雲端同時在白板編輯或書寫，令創作無分地域。

美顏見人 VooV Meeting

日活躍帳戶數超過1,000萬，超過100個國家及地區使用，跟聯合國更是全球合作夥伴。鑑於疫情持續，原來收費才有的300人線上會議功能，如今免費版也可使用。它的賣點包括與WeChat完美整合，透過連結就可一鍵入會，又設有美顏功能，更可選用虛擬背景，即使無化妝、屋企凌亂也可靚靚見人。安全性方面，它支援全網加密、會議密碼等，共享屏幕仲可加上水印，防止盜用。

萬人直播 Microsoft Teams

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