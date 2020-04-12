Polestar Precept Concept　貫徹環保

瑞典純電動車品牌最近發表的Polestar Precept 純電動概念車，大量採用了創新又環保的高科技環保內飾。（互聯網）

瑞典純電動車品牌Polestar，最近發表的Precept純電動概念車，不單止強調數碼化科技和設計，還非常主張大量採用創新又環保的高科技環保內飾，讓我們看到他們對回收再造、可持續發展的支持。

先講內飾面板，廠方與天然纖維專家Bcomp合作，透過利用ampliTex™專利天然複合物料和powerRibs™專利技術，打造兼具輕量化和堅固特性的亞麻纖維複合物料代替塑膠，此舉不單止減少80%塑膠使用，同時讓整體內飾面板減重達50%。該物料的抗震表現亦比傳統塑膠內飾高出2.5倍，有效降低發生碰撞時的損壞程度。

其他還包括，車廂頂和座椅套均採用100％回收的PET膠樽再造物料，後者更是以單線3D編織而成，尺寸之精確，不會有多餘的切邊，絕不浪費。座椅墊和頭枕則採用回收軟木酒塞製成cork-based vinyl再生環保膠。至於地氈就採用由回收魚網製成的ECONYL® 再生尼龍紗線編織而成。