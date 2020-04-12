快過全球　4•13優先感受黑色魔力

瑞士著名製錶品牌HUBLOT（宇舶表）一直致力為品牌的貴賓會員提供專屬及獨特的購物體驗，尤其當網絡科技已經滲透到大家日常生活的新世代，效率及便捷的服務相當重要。隨着HUBLOT推出全新腕錶Spirit of Big Bang MECA-10 Black Magic，品牌特別於4月13日開始讓會員率先通過微信會員中心早於全球其他市場優先購買（限量3枚），購買腕錶更將獲得獨特禮遇，這次嶄新的銷售方式是品牌獨特服務體驗里程碑。

Spirit of Big Bang MECA-10 Black Magic黑色魔力腕錶設計見證MECA-10自製機芯與酒桶形Spirit of Big Bang系列首度結合，備有十日動力儲存，並採用獨樹一格的動力顯示，於錶盤上方9時與3時位置有兩組採用創新齒軌與小齒輪機制的傳動系統來回滑動，同時於3時位置亦有一組數字顯示剩餘動力日數，完全是高效能與鑑賞性並存的顯示方式。外殼採用高科技黑色陶瓷打造，橡膠錶帶飾有內襯紋理，配搭摺疊式錶扣讓腕錶與手腕完美貼合，為腕錶提供絕佳的耐用度及舒適性。