次世代新手掣　雙色更震得

Playstation 5將於年底推出，主機未見真身，但手掣日前先行曝光。新手掣名為「DualSense」，首度改用雙色設計，光條由控制器上方改至觸碰板兩側，比目前的DualShock 4手掣更搶眼。造型方面，齋睇相似乎比DualShock 4「肥胖」，手感似乎唔多好，但官方指設計經過數百款模型而來，並請來手部大小不同的玩家試用，務求符合人體工學又帶來舒適手感，實在叫人想及早測試。

舊手掣識震，新手掣震得更到位，內置觸覺回饋(Haptic Feedback)技術，可因應遊戲提供多元化觸感，例如駕車穿越泥濘路段時會感受到砂礫阻力；同時L2及R2鍵又加入了自動調整觸發器(Adaptive Trigger)，讓玩家感受到真實阻力，例如拉弦射箭時的拉力。廠方又表明，用了新技術後電池一樣耐用，但小記期待耗電量可進一步改善，始終現有DualShock 4食電是不少玩家反映的問題。

新手掣取消了「SHARE」鍵，改以全新「CREATE」鍵代替，玩家可繼續分享私人收藏、遊玩片段及擷點圖。另一新增元件是麥克風，毋須戴上耳機就能同朋友傾偈，變相慳番買耳機錢，功德無量！現階段官方只公布以上內容，暫時估計操作方法沒有大變，手柄按鍵及「蘑菇頭」也維持舊模樣，之前有玩家反映過的LED面板、屏幕等都沒有加入，期待廠方收埋了隱藏「大招」，在正式出機時再嚇機迷一跳啦！