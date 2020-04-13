預測：本周大市，價位走勢或會較強，具上調空間。

白羊：戀愛運不穩，但桃花運轉佳，為免固有的關係生變，必需自律並多予對方體諒。

金牛：體能及工作運欠佳，但家庭運及情緒回穩，有助改善人際關係，維持身心平衡。

雙子：人緣及桃花運不穩，辭令及思考力轉佳，助改善與伴侶、家人的相處及溝通情況。

巨蟹：事業運欠佳，求職、轉職及謀事等雖具阻力，但財運回升，保持積極將有助成事。

獅子：工作運不穩，出勤、公幹及海外項目等阻力較大，但人氣及鬥志甚佳，可助過度。

處女：人緣不穩，戀愛及財運稍遜，但士氣及精神較佳，貴人助力較強，有助維持穩定。

天秤：社交運佳，聯誼會友等有利招引戀愛良機，單身朋友可積極，但其他朋友需自律。

天蠍：工作壓力雖大，但事業運佳，就算進度未如理想，仍具發展及上位空間，宜積極。

人馬：旅遊運較佳，出門、旅遊，交朋結友可助旺人緣，及帶來生意及感情的發展良機。

山羊：情緒及家庭運不穩，溝通問題或會較頻，但異性緣佳，宜增進夫妻身心情感交流。

水瓶：辭令及思考力或見不穩，但戀愛運較佳，與伴侶多交流，利改善及增進感情關係。

雙魚：社交及財運雖持續稍遜，仍需注意合作及人際關係，但工作運轉佳，利提升進度。