東沖有料到：泰空虛的背後

泰國現時到處都不見人影，但這種「空虛」卻是回復光輝的必經過程！（胡慧沖提供）

今時今日泰國曼谷真的很空虛……無論是機場或火車站都不見人影，而晚上十點後街道更是「絕對空虛」。用上空虛兩字來形容並沒有貶意，而是真實情況的描述。事實上，這種空虛卻是回復光輝的必經過程！

空虛的場面源自緊急狀態令及晚上的宵禁，採取這些措施的動機，其實就是避免疫情進一步蔓延，讓大家可留在家中避免出外，亦讓患者可更安靜地接受治療。

即使是其他繁榮的國家，當中不少現今也同樣面對寂寞空虛的情況。但如此局面並不是永遠的，無論是香港抑或泰國，只要在半年內疫情得到改善，一切的繁華、熱鬧都會回復過來。

雖然現時曼谷到處都空空如也，但當地人內心並沒有感到空虛，有泰國歌手在網上舉行演唱會籌款，亦有人開直播鼓勵大家，甚至有酒店老闆將酒店對出的空地變成Open Kitchen賣外賣，售價一律80泰銖益街坊，而且收益更歸酒店員工……這些充滿熱情的好人好事不斷在泰國發生，只是大家沒有為意。待疫情過後，更好的將來自然會浮現眼前。大家咬緊牙根渡過難關，空虛不會是永遠的，繁華、熱鬧總有一天歸來。

胡慧沖