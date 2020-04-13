限定鞋款　賀「西瓜頭」半百大壽

50年絕對不是一個短的年期，一個品牌可以走過半個世紀已經絕不簡單，如果一個鞋款可以迎來50周年就更加可喜可賀。於上世紀70年代面世開始已經發光發熱的Superstar鞋款，多年來無論是於adidas Originals品牌內的定位，抑或於潮流文化當中都擁有無可代替的地位。由當年被NBA球員Jabbar選用作戰鞋，再到Hip Hop團隊RUN DMC成員視之為「制服」長期着用，早已為這對「西瓜頭」冠上光環。15年前adidas Originals找來35個潮流品牌慶祝Superstar 35周年的震撼聯名企劃仍然歷歷在目，一轉眼「他」又大了15歲踏入知名之年。

承接adidas Originals Superstar 50周年之喜，品牌特別推出全新Superstar鞋款系列，設計沿用最經典「西瓜頭」外觀配白色主調，鞋身三間細節及鞋踭位置則配搭上鉚釘、鑲鑽（水鑽）、流蘇及異素材拼接等設計，以大膽突破手法重新演繹這經典鞋款。

除會有上述多對限定及聯名款式陸續登場外，稍後時間更會有黑 x 白配色襯上金色細節，並有可拆卸更換「香港」及「HONG KONG」字樣魔術貼鞋踭標籤，作為本地「三葉」波鞋迷點可能錯過？