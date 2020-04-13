今晚食乜：老少咸宜香脆蓮藕薯餅
2020年04月13日 15:00
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今晚食乜：老少咸宜香脆蓮藕薯餅（互聯網）
煎薯餅唔少小朋友喜歡的美食，IG@foodyforlife001就教大家在薯餅入面加入蓮藕炮製成連大人都喜歡的蓮藕薯餅。
蓮藕有健脾養脾和補氣等功效，加上蘊含豐富膳食纖維、銅、鐵、鉀、鋅、鎂和錳等，搭配不同香料煮至軟身入味再壓成蓉，與薯蓉及其他配料拌勻，想香口一點，更可以加點鷹嘴豆粉。之後想手沾少許油，將混合物搓成餅狀，然後將餅兩邊煎至金黃色便完成。加了蓮藕蓉的薯餅，口感更豐富，脆口得來又有點結實的感覺，還帶點濃郁的香料氣息，大小朋友都會捧場。
材料：
蓮藕段 300克
水 適量
黑荳蔻 2粒
黑胡椒籽 1粒
荳蔻 1粒
肉桂 1小枝
薯蓉 1個
洋葱醬 2至3湯匙
薑蓉 1茶匙
檸檬汁 1茶匙
辣椒粉 1茶匙
Masala粉 1茶匙
肉荳蔻粉 1茶匙
鹽 少許
鷹嘴豆粉 2湯匙
油 少許
做法：
1.鑊內倒入蓮藕和水、黑荳蔻、胡椒籽、荳蔻、肉桂煮至軟身。
2.隔水隔香料打成蓮藕蓉。
3.加薯蓉、洋葱醬、薑蓉、檸檬汁、辣椒粉、Masala粉、肉荳蔻粉、鹽和鷹嘴豆粉拌勻。
4.雙手沾少許油，將混合物分成勻等份，搓成圓餅狀，置雪櫃約15分鐘以定型。
5.燒熱2湯匙油，將兩邊煎至金黃色便成。