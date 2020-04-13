今晚食乜：老少咸宜香脆蓮藕薯餅

煎薯餅唔少小朋友喜歡的美食，IG@foodyforlife001就教大家在薯餅入面加入蓮藕炮製成連大人都喜歡的蓮藕薯餅。

蓮藕有健脾養脾和補氣等功效，加上蘊含豐富膳食纖維、銅、鐵、鉀、鋅、鎂和錳等，搭配不同香料煮至軟身入味再壓成蓉，與薯蓉及其他配料拌勻，想香口一點，更可以加點鷹嘴豆粉。之後想手沾少許油，將混合物搓成餅狀，然後將餅兩邊煎至金黃色便完成。加了蓮藕蓉的薯餅，口感更豐富，脆口得來又有點結實的感覺，還帶點濃郁的香料氣息，大小朋友都會捧場。

材料：

蓮藕段 300克

水 適量

黑荳蔻 2粒

黑胡椒籽 1粒

荳蔻 1粒

肉桂 1小枝

薯蓉 1個

洋葱醬 2至3湯匙

薑蓉 1茶匙

檸檬汁 1茶匙

辣椒粉 1茶匙

Masala粉 1茶匙

肉荳蔻粉 1茶匙

鹽 少許

鷹嘴豆粉 2湯匙

油 少許

做法：

1.鑊內倒入蓮藕和水、黑荳蔻、胡椒籽、荳蔻、肉桂煮至軟身。

2.隔水隔香料打成蓮藕蓉。

3.加薯蓉、洋葱醬、薑蓉、檸檬汁、辣椒粉、Masala粉、肉荳蔻粉、鹽和鷹嘴豆粉拌勻。

4.雙手沾少許油，將混合物分成勻等份，搓成圓餅狀，置雪櫃約15分鐘以定型。

5.燒熱2湯匙油，將兩邊煎至金黃色便成。