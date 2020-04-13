【繽FUN劇場】女人為愛變盲目......是你嗎？

好多人都話當一段感情走到盡頭時，見唔到曙光就應該要「放手放開所有」，就好似拍拖10年嘅鄧麗欣同方力申仲有拍咗11年拖嘅湯怡同洪卓立，當佢哋宣布分訊嘅時候令唔少人都非常震驚甚至可惜，希望佢哋可以復合。不過世事又豈能盡如人意，作為局外人亦難明兩人之間嘅問題，有時分開可能就係最好嘅決定。

有人話當兩個人相處耐咗火花就會慢慢消失，好多嘢逐漸變成理所當然，不過情侶之間相處係要互相包容，如果只係得其中一方盲目遷就，呢段關係就會變得唔健康，雖然啲人成日話「一個願打一個願捱」，你估個個都接受到咁嘅相處咩？始終女仔都希望搵到個錫自己兼可以攜手到老嘅人，小編隨住年紀漸大，終於明白點解身邊啲朋友成日討論究竟要搵一個愛你多啲嘅人定係你愛對方多啲嘅好？呢個問題唔知大家又有冇諗過呢？

講起呢個問題，小編有個好朋友同佢男友拍拖多年，女方一直係做遷就嗰個，仲不時做「三陪」，即係陪睇波、陪打機、陪睇車，而呢幾樣女方係完全零興趣，不過為咗另一半佢覺得冇所謂，每次都會將自己擺喺一個低位。即使我哋成日都同佢講話佢另一半好有問題，叫佢飛咗佢，但女方一直維護對方，作為好友只有心痛同祝福，皆因大家都想佢搵到真正嘅幸福。

今集女主角都有一樣嘅經歷，一直做一個100分嘅女友，可惜喺人哋眼中佢嘅另一半連合格都未到，不過女主角依然咁鍾意佢，或者希望終有一日男方會為佢改變，但係「江山易改 本性難移」，最終男主角係咪會有轉變？咁就要留意片段喇 ！