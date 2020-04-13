本日日本：新登場！京町家旅館感受傳統美

如果想體驗日本傳統文化，不妨住進以舊建築改建而成的旅館。眾所周知，Wacoal是著名的內衣生產商，近年涉足酒店業，2018年起改造京都傳統建築「京町家」，走過界經營傳統與摩登感兼備的町家民宿。職住一體的京町家是京都文化中極具地方特色的傳統建築，古色古香，不過維修費用高昂，京都市政府一項調查顯示， 7 年裏京町家減少了 11.7%，平均每天減少 2.2 間，另一方面京都面對酒店客房不足問題，所以Wacoal就想到將文化保存，同時可滿足遊客需求。

今次為大家介紹將於4月25日開業的京の温所 丸太町，改建明治時代的町家老建築而成，以「舒適」作為空間改造的核心概念，外觀上保留舊有的木造建築，室內亦使用大量木材，展現京都獨有特色。每晚接待最多4人團體，室內設有寬闊的餐桌，加上設備完善的開放式廚房，不妨到超市買些食材，體驗旅行中下廚樂趣。另外有舒適的和式房，浴室設有檜木桶浴，使用人工炭酸泉水，還有同時容納4人的超大洗面台，讓每位住客都有自在的空間。旅館鄰近京都丸太町車站，包棟費用為每晚30,100日圓起，最多可以4人入住，即平均每人每晚只需7,525日圓起，價格親民。