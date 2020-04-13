全球限量8枚　Roger Dubuis純白新作暗夜發光

瑞士高級腕錶品牌Roger Dubuis自1995年創立以來，一直以突破思維及前衞獨特的風格見稱，每枚腕錶都展現出錶匠對於複雜功能的超凡工藝，而且Roger Dubuis至今仍然保持品牌獨立，所有腕錶製作工序都在瑞士日內瓦的自家錶廠完成，令腕錶設計更顯矜貴。

今回Roger Dubuis再一次以大膽破格風格及精湛技術去打造擁有雙飛行陀飛輪的Excalibur Twofold，其直徑45mm錶圈及錶殼採用礦物複合纖維（MCF）製成，物料由品牌特別研發，以99.95%的二氧化矽製成超白複合物料，並透過技師純熟的握片狀模塑（SMC）工序完美運用此獨特物料打造無菌潔白的超凡美態。

同時腕錶更具備由品牌研發的一項專利創新工藝，讓由礦物複合纖維製成的機芯上層主夾板能夠擁有明亮的螢光轉角，於夜間比標準夜光物料持續發亮多60%時間，而腕錶所配搭的FKM橡膠錶帶更用上LumiSuperBiwiNova技術，錶帶中某部分同樣會於暗黑環境微微發光，成為迷人的夜間景致。這款載有日內瓦印記的Excalibur Twofold腕錶，僅限量發行8枚，每一枚都是難得的珍稀之作，徹底體現出Roger Dubuis對於製錶工藝及奢華美學的鬼斧神工。