白羊：事業運持續不穩，公事阻力或會較大，求職等需予耐性，多予協調，將有助進展。

金牛：身心狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等阻力或會較大，多休息有助加強應變力。

雙子：人緣及桃花欠佳，親子及感情關係或帶點壓力與變動，相處時需多予耐性和包容。

巨蟹：家庭及戀愛運欠佳，宜自律情緒言行，已婚或同居朋友家事或會較頻，需予耐性。

獅子：體能及工作運不穩，辭令及思考力欠佳，為免人事變動，需小心處理文書等工序。

處女：人緣及桃花運欠佳，親子或感情關係或較不穩，小心處理人事與金錢事宜為佳。

天秤：人氣及情緒不穩，家庭運欠佳，宜注意及自律情緒表現，多予耐性關係將更融洽。

天蠍：辭令及思考力不穩，與伴侶、家人及共事者們或較易出現溝通問題，宜多予耐性。

人馬：財運欠佳，子女、約會等開支較大，需多加節約，並小心處理人事及交易等事宜。

山羊：人氣持續不穩，家庭運稍遜，宜保持耐性自律脾氣言行，日常相處，宜多予包容。

水瓶：精神狀態欠佳，故易感疲倦，宜善用餘暇多休息多睡覺，將助提升士氣與鬥志。

雙魚：社交及財運不穩，為減免人事問題，需小心處理朋輩金錢等事宜，可免因財失義。