百老滙「櫻の約定」　送LINE FRIENDS櫻花造型禮品

【營業資訊】踏入櫻花季節，百老滙為了將漫天櫻花的幸福帶給香港人，為各位在抗疫期間打打氣，特別推出全新推廣活動「櫻の約定」。由即日起至2020年7月31日，於百老滙選購指定牌子及型號之電器產品，即可獲贈指定LINE FRIENDS MEETS BROADWAY櫻花造型禮品或Le Creuset陶瓷餐具或L'Occitane禮品或幸修園櫻花煎茶迷你禮盒乙份，約定你將這份櫻之幸福帶返屋企！

熊大兔兔莎莉 分享幸福

今次LINE FRIENDS MEETS BROADWAY禮品包括咕𠱸、硅藻土浴室墊、保溫瓶、茶杯連碟及餐具套裝等，均以櫻花設計為主題，配合LINE FRIENDS角色如Brown（熊大）、Cony（兔兔）、Sally（莎莉）的甜蜜可愛造型，為各位的生活注入幸福快樂。

Sweet Blossom 櫻之蜜語

除了櫻花造型禮品外，百老滙首次與L'Occitane合作，帶來櫻花系列個人護理用品，包括櫻花沐浴啫喱、櫻花潤手霜及櫻花保濕潤唇膏，讓您滋潤肌膚的同時，全身散發浪漫氣息。此外，還有幸修園的櫻花煎茶，煎茶的甘醇味中帶有淡淡櫻花香，無論在辦公室或Home Office工作，呷一口櫻花茶便能為繁忙的生活帶來悠閒暖意。

陶瓷餐具新「煮」意

近期人人「Stay Home」，相信各位在家的煮食技巧都大有進步，百老滙同期還帶來法國廚具品牌Le Creuset的陶瓷餐具，色彩豐富的餐具配上美食，讓各位與家人一起分享幸福「煮」意。

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