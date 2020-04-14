今晚食乜：甜梅菜煮雞　慢煀最嫩

金菜煀雞：嫩滑的雞肉保持口感，和粒粒分明的梅菜芯，配合得相當好。（郭凱敏攝）

中菜烹調方法百變，煎、炒、煮、炸、燜、燉、焗外，金鐘一間五星級酒店中菜行政總廚鄧家濠師傅指還有煀，今次他示範的金菜煀雞就是一例。

金菜即梅菜，今次師傅選用鹹度適中的甜梅菜，將之芯葉分開後浸泡，清洗雜質和沙粒，梅菜芯切粒炒後加調味炒香，梅菜葉則加薑片、葱、紹興酒等煮成梅菜膽。

至於雞隻，建議選用雞味濃郁的龍崗雞，以重約2公斤左右為佳，清洗時留意氣管、肺和肚子，將這些部位多餘雞油去掉。在鍋內放上竹蓆後，加入梅菜芯和汆水煎香的雞，然後倒入梅菜膽，就可以開始煀煮。煀和燉、燜不同的地方是，只用小量的醬汁或水來煮，醬汁最多只浸泡雞隻至2/3的位置，然後以中火慢慢煀煮，覺得唔夠醬汁時再加便成。

梅菜鹹香味道滲入雞肉，鮮嫩得來又帶微微的鹹與甜味，雞肉及大量煮至軟腍梅菜芯，都非常好下飯。

材料：

龍崗雞 1隻

甜梅菜 棵

薑片 適量

葱 2棵

片糖 適量

玫瑰露 少許

紹興酒 少許

水 適量

蠔油 120克

鹽 少許

生油 少許

老抽 少許

做法：

1.甜梅菜分開芯與葉後浸約半小時，清除沙粒和雜質。

2.梅菜芯切粒，細火炒約10至15分鐘，再加入40克已熱溶的片糖、生抽、老抽和玫瑰露炒勻，蒸約2小時。

3.雞隻去除多餘的雞油，汆水後煎香兩邊。

4.梅菜葉加薑片、葱炒香，倒入紹興酒，加600毫升滾水大火煮成梅菜膽。

5.梅菜膽收乾一半水隔渣，再加2.4公升水、2片片糖、鹽、生油和老抽調味。

6.瓦煲內先放1塊竹蓆墊於底並鋪上梅菜粒，放入雞隻，倒入梅菜膽，浸約雞身一半。

7.中火煀煮一邊約15分鐘，翻轉再煀15分鐘，切件便成。