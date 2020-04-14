攝獵夏季銀河　天氣先決

喺香港想影銀河，要等到每年2至9月才影到，所以現在是影夏季銀河的好時候。（相片由受訪者提供）

影星可說是男人的浪漫，想一個人靜靜地攝獵浩瀚的銀河，一於請星攝團隊「星野行」的創辦人Toby，教大家幾招影星技巧！Toby表示：「喺香港想影銀河，要等到每年2至9月才影到，所以現在是影夏季銀河的好時候。」他補充，最重要是「天氣先決」，所以遇到好天氣加上低空氣污染指數，就會帶齊裝備出動。

銀河拍攝技巧

Toby表示一般相機只要支援高ISO及手動功能都可拍攝銀河，不過大多發燒友會進行「改機」，讓感光元件能吸收更多600nm~700nm波段，展現銀河、星雲及星系等釋放的紅色光彩。至於鏡頭建議用廣角大光圈型號，大光圈有助吸收更多光子，令銀河更加「現形」。

善用500 Rules

以這張於大坳門影的銀河相片為例，他用無反配Samyang 12mm F2鏡頭，以ISO 1,600長曝15秒拍攝。「曝光太長有機會令星點拉線，所以業界通常會以500 Rules去計算曝光時間，即是以500除以鏡頭的等效焦距，例如12mm鏡頭於APS-C無反的等效焦距是18mm，再用500除以18mm，便大概是27秒左右；安全起見再打個八折，即曝光22秒內便不會有拉線問題。」

香港三大星攝地點推介

在香港影星以郊外向南地區最為理想，較方便可到西貢東壩或大坳門，較遠可到石澳鶴咀，想挑戰難度的話甚至可租船到南果洲。至於夏季銀河的拍攝時間在不同月份也有所不同，例如6月中水平銀河升起時間大概是9:00pm左右；如想拍攝打直銀河，就要大概2:00am左右。用家可透過手機星圖App如《Star Walk 2》或《Skysafari》追星。