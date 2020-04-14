用兩年開發　聯名鞋款「粉」墨登場

有別於以往雙方合作以One Star及Chuck Taylor All Star'70作基礎去改良當中配色及細節，Gianno是由GOLF le FLEUR*及Converse花了兩年間去開發的全新鞋款（4月23日推出） 。（互聯網）

由美國饒舌歌手Tyler,The Creator所主理的鞋履品牌GOLF le FLEUR*，近年經常與Converse合作推出聯名系列，設計都是以品牌原有的鞋款如：One Star及Chuck Taylor All Star'70作基礎，再加入其充滿個人特色的粉色設計及招牌花卉圖案打造，雖然每回推出都好受歡迎，但畢竟出得太過頻密，難免讓人感到新意欠奉。你知，品牌當然都會知，所以雙方其實一直保持緊密合作，前前後後花了近兩年時間去開發全新聯名鞋款Gianno。去年這對線條比例及色彩配搭同樣新鮮感滿載的鞋款正式登場，為波鞋迷帶來驚喜。

今個春夏，結合跑鞋及籃球鞋元素打造的GOLF le FLEUR* x Converse Gianno就迎來全新配色。鞋面沿用包括：皮革、翻毛皮革及網料勾勒出復古波鞋形態，並採用Tyler,The Creator鍾愛的淺粉色及天藍色演繹出活力一面。

而標誌性的花卉圖案則散落於鞋側、鞋墊及鞋底位置，而鞋帶沿邊及鞋踭更加入反光細節點綴，將復古風格與現代機能二合為一，為雙方共同打造的全新鞋款賦予更多可能性。