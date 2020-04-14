Jaguar Land Rover　出錢出車出力

面對全球疫情，任何作為一家負責任的社會大企業，都紛紛在各自專業領域上付出不同的抗疫貢獻，正所謂有錢出錢，有力出力，有技術出技術，甚至有車出車。

以Jaguar Land Rover為例，他們運用其專業技術，包括數位工程與設計、3D打印、人工智能及大數據科技等，協助防疫工作，當中也有製造3D打印環繞式防護面罩，並向英國NHS國民保健署捐贈3D打印環繞式防護面罩等防護設備，支援前線醫護。他們還打算將開放CAD設計文件讓其他加工製造廠或供應商，能在接下來的時間製造更多防護面罩。

此外，Jaguar Land Rover 更於全球部署超過160輛工作車，支援各地區緊急防疫工作。當中57輛工作車(包括27輛全新世代Defender) 已加入英國紅十字會的行列，為英國境內受隔離政策影響的老年人與弱勢族群提供藥品及食品。海外部分，目前已有65輛工作車支援澳洲、西班牙、南非與法國紅十字會防疫工作，並預計未來將投入更多支援車輛英國與其他國家。