Q：我今年50多歲，長期患有坐骨神經痛，雖已仔大女大，我和太太仍享受性生活，但由於痛症纏擾，只有不痛時才行房，痛的時候會在特大尺寸的方形浴缸兩夫妻一起浸熱水浴，裝修時訂制這浴缸，是為自己可以做些物理治療，有興趣時亦會親熱。在水中交歡，腰骨明顯感覺比較輕鬆，但不明白為何在水裏的狀態較在床上的時候差，尤其是難以勃起，也難以發射，請問這是甚麼原因？

莫先生

A：魚「水」之歡，水中是一個很理想的做愛地點，譬如像閣下的情況，男性患上了坐骨神經痛症，每每因身體的毛病而影響到進行性生活，稍有劇烈的動作也會令患者痛得要命。當泡浸在水中，身體會因水力承托而變得較自如，在床上一般能做到的動作，在水裏更易辦到，甚或一些較高難度的姿勢亦可以靠水力輔助而進行。

伴侶能夠在家裏的大浴缸交歡，是幸福的，既有水力輔助的優點，亦可以轉換性愛的地點，不必規限在床笫，增加性愛的新鮮感覺和情趣。

浸浴時做愛，需要注意以下情況：

（一）小心地滑──無論在浴缸內外，伴侶均須格外小心跣腳絆倒。防滑墊可防跣腳意外發生，安全為上，免得掃興和受傷。

（二）注意膝蓋承受之壓力──若水深不夠，水的承托力也較不足。浴缸沒有床褥的柔軟度和彈性，如伴侶採用女方坐着、男方伏在女方身上的性愛姿勢，男方膝蓋所承受之壓力將加劇，故採用跪姿時應注意水深和保護膝蓋。

（三）注意水溫──睾丸産生精子，所需維持的溫度爲35.5℃-至36℃，比正常體溫低1℃左右。有實驗顯示男性在水溫38℃的浴缸內浸泡1小時，36小時之後進行化驗，發現精子的數目及穿透力均降低，並可持續影響最長4星期的時間。實驗證明，未成熟的精子會被高溫所傷害，其恢復時間亦需要7星期。雖則閣下和妻子毋須掛慮生育，但水溫高亦會同時影響到勃起能力。閣下發現自己每逢在水中親熱，都有性能力下降的情況，有機會是因為水溫調得高於精子所需溫度所致。

建議閣下測試一下水溫，很多時候，浸浴是為了令身體鬆弛，通常也會把水溫調得稍熱一點，尤其在秋冬季節。可是，這卻不利於陰莖勃起，這是水中做愛美中不足之處。譬如說在夏日炎炎的時候，夫妻能接受調低水溫至36℃左右，難勃問題應可解決，當然首要注意不要着涼吧。

李偉儀