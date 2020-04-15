生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 因別人而生氣，愚蠢又無謂；別人的無知，其實也正是你的生存優勢。

牛：★ 接觸新層面的人和事，你開始將重點放在形象上，令你能成為萬人迷呢！

虎：→ 今天工作和感情均感到苦悶，不妨計劃到外地旅遊，休養生息再衝刺。

兔：→ 無論行事和決定必須主動出擊，採積極態度，方可令成功的機會大增。

龍：↑ 伴侶對你絕對真誠，願意在大家背叛你的時候，作你最後的精神支柱。

蛇：→ 雖說小病是福，宜爭取時間休息，必須注意健康，否則將大病一場。

馬：↓ 是日沖煞，心情非常煩躁，宜出外曬曬太陽，驅走煩氣。茶晶能解不快。

羊：↓ 小心交通安全，小心駛得萬年船，不要貪一時之快而產生意外呢！

猴：↑ 成為工作上的重心人物，萬千寵愛在一身，但切勿驕傲，這樣最不要得。

雞：→ 積極的人生，將令你的生活出現曙光，趕走黑暗，周遭充滿了笑聲。

狗：→ 世上沒有不勞而獲，不要怨天尤人，努力才是致富的最佳及最有效方法。

豬：↓ 陷入多角戀愛之中，影響正常生活，導致運勢每況愈下，快重新振作。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌