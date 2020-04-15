白羊：事業運雖持續不穩，但人氣精神較佳，求職、轉職及謀事等成數將較高，宜積極。

金牛：精神欠佳，出門、出勤及海外項目等具阻力，社交運回升，保持耐性將有助進展。

雙子：感情及親子關係或較不穩，減免攜眷社交或談論人事問題，相處將更愜意和諧。

巨蟹：情緒持續不穩，感情及家庭問題或會較頻，遇有意見分歧宜多包容，將有助過度。

獅子：工作壓力持續較大，體能亦見不穩，卻具改善空間，宜檢討重整，爭取更佳表現。

處女：親子及感情關係或較不穩，偏桃花較重，宜多加自律，免因一時貪歡而影響關係。

天秤：人氣、情緒及家庭運或較不穩，但體能回穩，工作進度稍佳，較能享受私人生活。

天蠍：辭令及思考力不穩，工作壓力或會較大，但人緣較佳，多予協調，有助消解阻力。

人馬：家庭、約會等開支較大需多加節約。財運稍佳，開單、簽約等將較利好，宜積極。

山羊：情緒持續不穩，家庭運稍遜，但辭令及思考力回穩，多聆聽將有助改善相處情況。

水瓶：出勤、公幹等壓力不淺，但精神轉佳，有助維持進度之餘，亦較能投入感情生活。

雙魚：社交運欠佳，仍需注意人事及金錢事宜。戀愛運轉佳，關係和相處將較平穩愜意。