Good Fit：阻力帶　動作組合變化多

要持之以恒地去做運動，除了夠勤力之外，「腦」力其實都好重要，因為如果能夠透過不同方式令鍛煉動作帶來更多不同變化，新鮮感絕對有助增加自己每日進行鍛煉的決心。簡單如一條阻力帶就是一種好好的輔助工具，好多平時你經常會做的鍛煉動作只要加入阻力帶一同進行，就可以令整個鍛煉動作組合得到變化，從而為身體不同部分肌肉帶來更多的刺激效果。現在就有由健身教師Chloe用阻力帶示範4組動作， 可以分別對應到手臂、肩膊、大腿及臀部位置，最重要是揀一條合適自己的阻力帶，韌度要足以為肌肉帶來刺激，同時亦可以讓你完整地完成整組動作所需之幅度。依家就即刻睇片跟住Chloe一齊做。

Squat Press：首先左右手緊握阻力帶兩端的手挽，然後雙腳以盆骨闊度站於阻力帶上。慢慢將身體坐低進行深蹲動作，身體上升時，將阻力帶從兩邊耳側拉高到上方，落下時將阻力帶手挽回到肩膊位置，然後保持吸氣落，呼氣上節奏重複動作，12下為1組，做2至3組。

Triceps Extension：右手緊握阻力帶手挽，並以右腳踏着阻力帶調節韌度，手臂向後曲，手肘要指向前。手臂慢慢向上垂直提升，最重要是控制手臂保持穩定，不要左右擺動。以吸氣落，呼氣上節奏持續進行，每邊做12下為1組，完成一邊後換邊進行，做2至3組。

Crab Walk：雙腳打開至盆骨闊度踏於阻力帶上方，阻力帶手挽盡量放於盆骨位置，如果阻力帶韌度過鬆的話，可以將阻力帶手挽左右交換令阻力帶呈交叉狀帶增加阻力。上身肩胛骨鎖實、腰背挺直，以半蹲姿態慢慢打橫來回步行，保持膝蓋指向前方。每邊行12小步為1組，完成一邊後換邊進行，做2至3組。

All Four Position：首先預備一張瑜伽墊，將阻力帶其中一個手挽穿到腳上，用手按着餘下的阻力帶調整韌度，並做一個All Four Position預備開始。左手輕輕觸碰右邊膝蓋，然後收緊腹部，慢慢將左手及右腳水平伸出，頭部及背部保持水平直線。每邊做12下為1組，完成一邊後換邊進行，做2至3組。