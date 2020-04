Good Fit：阻力帶　動作組合變化多

要持之以恒地去做運動,除了夠勤力之外,「腦」力其實都好重要,因為如果能夠透過不同方式令鍛煉動作帶來更多不同變化,新鮮感絕對有助增加自己每日進行鍛煉的決心。簡單如一條阻力帶就是一種好好的輔助工具,好多平時你經常會做的鍛煉動作只要加入阻力帶一同進行,就可以令整個鍛煉動作組合得到變化,從而為身體不同部分肌肉帶來更多的刺激效果。現在就有由健身教師Chloe用阻力帶示範4組動作, 可以分別對應到手臂、肩膊、大腿及臀部位置,最重要是揀一條合適自己的阻力帶,韌度要足以為肌肉帶來刺激,同時亦可以讓你完整地完成整組動作所需之幅度。依家就即刻睇片跟住Chloe一齊做。

Squat Press:首先左右手緊握阻力帶兩端的手挽,然後雙腳以盆骨闊度站於阻力帶上。慢慢將身體坐低進行深蹲動作,身體上升時,將阻力帶從兩邊耳側拉高到上方,落下時將阻力帶手挽回到肩膊位置,然後保持吸氣落,呼氣上節奏重複動作,12下為1組,做2至3組。

Triceps Extension:右手緊握阻力帶手挽,並以右腳踏着阻力帶調節韌度,手臂向後曲,手肘要指向前。手臂慢慢向上垂直提升,最重要是控制手臂保持穩定,不要左右擺動。以吸氣落,呼氣上節奏持續進行,每邊做12下為1組,完成一邊後換邊進行,做2至3組。

Crab Walk:雙腳打開至盆骨闊度踏於阻力帶上方,阻力帶手挽盡量放於盆骨位置,如果阻力帶韌度過鬆的話,可以將阻力帶手挽左右交換令阻力帶呈交叉狀帶增加阻力。上身肩胛骨鎖實、腰背挺直,以半蹲姿態慢慢打橫來回步行,保持膝蓋指向前方。每邊行12小步為1組,完成一邊後換邊進行,做2至3組。

All Four Position:首先預備一張瑜伽墊,將阻力帶其中一個手挽穿到腳上,用手按着餘下的阻力帶調整韌度,並做一個All Four Position預備開始。左手輕輕觸碰右邊膝蓋,然後收緊腹部,慢慢將左手及右腳水平伸出,頭部及背部保持水平直線。每邊做12下為1組,完成一邊後換邊進行,做2至3組。