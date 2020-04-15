戰鬥民族辣模　好「胸」狠！　

火辣的身材和經常晒性感照的豪爽性格，令到Helga Lovekaty在IG狂吸粉400萬人。（互聯網）

俄羅斯被形容為戰鬥民族不無原因！睇吓呢位來自俄羅斯的辣模Helga Lovekaty在個人Instagra帳戶上的「胸」狠樣子，就知道絕非浪得虛名！

這位從2013年開始玩IG，如今Followers多達400萬人的女模，隨便甫一張IG相已經有幾萬Likes，全因擁有34D-23-34的魔鬼身材，而且張張甫士火辣誘人。

生於聖彼得堡的Helga今年28歲，五官標緻甜美，但膚色卻不是傳統俄羅斯美女的雪白，而是一如巴西美女般，擁有富陽光氣息的小麥肌。正因為外形健康性感，所以一出道就深受模界歡迎，拍廣告拍到手軟。憑着樂於嘗試性感形象和專業的工作態度，Helga在競爭激烈的模界愈戰愈勇，甚至從2015年開始踏足電影圈，人氣持續高升。

樣靚身材正自然吸引追求者，有傳世界知名球星James Rodriguez在三年前婚變，就是因為迷上Helga；不過當事人齊齊否認，而傳聞亦無損男士對女神的愛慕，因為只要這位辣模繼續戰鬥力驚人，在IG上晒靚相就可以了，那個才是她的真命天子？Who Cares？