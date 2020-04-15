幫你諗埋餐單連食材　上網一Click搞掂

因為「飯敍令」而令好多人留喺屋企開飯，唔少人連街市超市都唔去，甚至減少「頭痛」次數，連每餐食乜都唔想諗，直接喺網上平台買食材或柯打餸菜回家自煮或加熱享用，有網上平台更為客人度身訂造健康營養餐，讓大家安坐家中都可以食餐好。

每日三餐健康之選

唔少香港人都追求優質健康生活，有網站也以健康飲食為主題，分別推出了無麩質低碳、纖盈、素食等餐單，近日更新增了適合糖尿病患者的地中海飲食法膳食餐單，客人有需要亦可和營養師作諮詢，選擇適合自己的膳食。

餐單的膳食計劃包一日三餐及飯後小食，客人亦可自行決定餐點的卡路里量，選購後，平台每天早上會將一日三餐的餐點送到客人府上，完全不用煩惱每天吃甚麼，平均一星期的餐單約300多元起。（香港區及九龍免收運費，新界及離島的運費則根據送貨地址再議。）

體貼周到餐單

日日煮飯，最煩就係諗今晚食乜，有網上平台就幫大家度好晒餐單，如有住家餸即開即食系列，還有顯功架的私廚料理，也有補身燉湯和惹味的巴蜀風味與火鍋系列等。平台更窩心到有周圍產品供應，好似香米、酒類及餐具等。每個餸菜包已經真空包裝才送上門，大家只要加熱便可食用。如果放在攝氏0至4度下冷藏，更可以保存約2至7日，一次過買定幾日存貨都無問題。