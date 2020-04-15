今晚食乜：素食鹹包　豆腐蔬菜餡

2020年04月15日 15:00
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    今晚食乜：素食鹹包　豆腐蔬菜餡（互聯網）
    晚餐唔一定要炒幾個餸加碗飯嘅，有時都可以簡單整個包點，好似近期成日斷貨嘅麵粉，好彩早已入定貨，呢個時候就可以整包點作為晚餐，有新鮮感又飽肚。好似IG@the_vegan_harmony就教大家整素食鹹包。餡料有洋葱碎、豆腐和蔬菜，示範用的是俗稱豬乸菜的莙薘菜，大家也可以改用菠菜或其他水分較少的蔬菜製作。將蔬菜炒至軟身後，就可均勻鋪在搓至薄薄的麵皮上，將之捲成長條後再捲成圓餅狀便可烤焗。熱辣辣出爐，切開便見滿滿的餡料，蔬菜和豆腐等都很容易消化，蒜蓉和洋葱加添香氣，惹味又健康。
    麵糰材料：
    麵粉 750克
    冷水 400毫升
    橄欖油 適量
    餡料材料：
    橄欖油 1湯匙
    洋葱碎 3個
    蒜蓉 5瓣
    莙薘菜或菠菜 1公斤
    豆腐 250克
    鹽 1茶匙
    黑胡椒 少許
    蒜粉 少許
    洋葱粉 少許
    肉荳蔻 少許
    做法：
    1.麵粉、冷水和2湯匙橄欖油搓成光滑麵糰。
    2.麵糰表面掃橄欖油，蓋上保鮮紙，放入雪櫃約半小時。
    3.餡料材料中，燒熱油，放入洋葱碎、蒜蓉炒香。
    4.加入揉碎了的豆腐、蔬菜碎和調味炒至軟身。
    5.麵糰搓平成長方形，均勻地放入炒香了的餡料。
    6.捲成長條狀後，再搓成圓餅形。
    7.放在已掃油的焗盤上，以攝氏200度焗45分鐘。
    網址：https://www.instagram.com/p/B-xeayzJYmJ/