今晚食乜：素食鹹包　豆腐蔬菜餡

晚餐唔一定要炒幾個餸加碗飯嘅，有時都可以簡單整個包點，好似近期成日斷貨嘅麵粉，好彩早已入定貨，呢個時候就可以整包點作為晚餐，有新鮮感又飽肚。好似IG@the_vegan_harmony就教大家整素食鹹包。餡料有洋葱碎、豆腐和蔬菜，示範用的是俗稱豬乸菜的莙薘菜，大家也可以改用菠菜或其他水分較少的蔬菜製作。將蔬菜炒至軟身後，就可均勻鋪在搓至薄薄的麵皮上，將之捲成長條後再捲成圓餅狀便可烤焗。熱辣辣出爐，切開便見滿滿的餡料，蔬菜和豆腐等都很容易消化，蒜蓉和洋葱加添香氣，惹味又健康。

麵糰材料：

麵粉 750克

冷水 400毫升

橄欖油 適量

餡料材料：

橄欖油 1湯匙

洋葱碎 3個

蒜蓉 5瓣

莙薘菜或菠菜 1公斤

豆腐 250克

鹽 1茶匙

黑胡椒 少許

蒜粉 少許

洋葱粉 少許

肉荳蔻 少許

做法：

1.麵粉、冷水和2湯匙橄欖油搓成光滑麵糰。

2.麵糰表面掃橄欖油，蓋上保鮮紙，放入雪櫃約半小時。

3.餡料材料中，燒熱油，放入洋葱碎、蒜蓉炒香。

4.加入揉碎了的豆腐、蔬菜碎和調味炒至軟身。

5.麵糰搓平成長方形，均勻地放入炒香了的餡料。

6.捲成長條狀後，再搓成圓餅形。

7.放在已掃油的焗盤上，以攝氏200度焗45分鐘。