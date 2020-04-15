藝術家出手　Pokemon變「出土文物」

擅長將考古文化與藝術創作結合的美國藝術家Daniel Arsham，絕對是近年於時尚界最炙手火熱的名字。雖然天生對顏色敏銳度不足（只看見常人約20%色彩），但正因為這缺點令他的單色美學吸引到當年仍然掌舵DIOR HOMME的Hedi Slimane賞識，獲邀參與店舖試身室及櫥窗設計，其後更有以Snarkitecture（與同學Alex Mustonen共同成立的設計工作室）之名為PUBLIC SCHOOL、KITH及COS等時裝品牌打造展覽場地及期間限定店而闖出名堂。到近年他更先後與adidas Originals、RIMOWA及DIOR推出聯名系列，令Daniel Arsham成為潮流界最備受追捧的藝術家。

是次連一直走親民路線的日本服裝品牌UNIQLO，所推出的《Pokemon》x UT系列都要邀請Daniel Arsham一同打造三方聯名系列，以當代藝術風格重新詮釋風靡全球的電玩遊戲，將其最具代表性的侵蝕風化設計手法結合到《Pokemon》一眾角色當中，推出7款不同設計的男裝、女裝及童裝服飾。除了見到「石膏化」的寵物小精靈圖案外，亦不時見到「3020」字樣出現於系列中，象徵「比卡超」和「小智」等全部變晒做一件件經歷一千年的「出土文物」（4月24日推出）。