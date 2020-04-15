【繽FUN劇場】5G變唔知！老公10大惡習

進入5G時代，加上韓劇大Hit，絲打們日煲夜煲，玄彬孫藝珍朴敘俊金多美上晒腦，少女師奶嬸嬸沉醉浪漫愛情你錫我啜，堅唔想面對現實呀。但勁老套都要講句，人生同婚姻，就係最殘酷、最血淋淋嘅現實；就算嫁咗畀韓星，玄彬都可能唔沖涼就瞓覺，朴敘俊都可能勁大鼻鼾聲。一段有效率、關係相敬如賓嘅婚姻可遇不可求，老公更多時候「5G變唔知」，喺屋企借頭借路唔做呢樣唔做嗰樣。一個討厭嘅衰公，可以有幾惡頂呢？以下就數老公10大惡習，睇吓妳頂得順幾多樣！

1.遲畀/唔畀家用

雖然話講錢失感情，但維繫一個家庭，堅少個崩都唔掂。香港地個個都公一份、婆一份，老婆又要返工、又要湊仔，本身已經頂得好辛苦，但總有啲老公係無心裝載、甚至係想借頭借路遲畀或唔畀家用，一個為頭家心力交瘁嘅老婆，撞正個冇心肝、連家用都要日追夜追嘅老公，聽到都覺得慘。

2.冇手尾

好多老公話返工辛苦，放工只係帶副軀殼返屋企，個腦就漏咗喺公司度。一個冇腦嘅大帝，喺屋企亂掟Remote、叉電線、指甲鉗，食嘢就坐喺梳化整到周圍污糟邋遢，餐具更四處亂放，要佢妥妥當當執好就好似攞佢條命咁。

3.唔沖涼瞓覺

3歲細路仔都知道，人係要每日沖涼嘅，但有啲老公就記得食飯打機去廁所，偏偏忘記要日日沖涼。尤其依家疫情險峻，但佢哋一樣多多藉口，又話攰又話自己冇出汗，食完飯就大模廝樣上床瞓覺，搞到成張床單都臭晒。

4.慣性講大話

有啲老公好得意，梗係唔鍾意同老婆講真話。佢哋唔係要蓄意呃老婆、去做啲「非法勾當」，但說話總係有所保留、避重就輕，就係唔想解釋咁多、要免卻老婆追問嘅麻煩，老婆知道都咪話唔Hurt。

5.衫褲鞋襪亂咁掉

有一種老公，係極需要請個私人看護。每日返到屋企，呢位大帝就好似大解放一樣勁跳脫衣舞，搞到周圍都係佢啲衫褲鞋襪。想像一下，當你想食完飯坐喺梳化攤吓，點知頭枕個死佬一對臭襪，你會唔會崩潰？

6.衰咗唔認大聲夾惡

好多男人死要面，尤其係對住老婆，明明自己衰咗都唔認，仲要賴落太太身上。唔少女生都鍾意另一半夠Man有主見，但男人吓吓「姓賴」，只顯示出佢唔夠成熟，同Man一啲關係都冇。

7.鬧鐘鬧極唔醒

個個返工都辛苦，尤其係冬天喺暖笠笠嘅被竇內紮醒，真係痛不欲生。有種老公係對鬧鐘免疫嘅，7點、7點10分、7點15分電話狂響都依然瞓到死豬一樣，慘慘老婆惟有人肉整醒另一半，嗰陣已經醒晒瞓唔番。

8.超大鼻鼾聲

呢樣堅係慘無人道。如果有個勁大鼻鼾聲嘅老公，晚晚就算塞晒耳塞、大被蓋過頭，都會畀無孔不入嘅陰波功襲擊。最陰功係老公本人都唔想，老婆想發脾氣都唔得。

9.對外父外母、家中子女懶懶閒

一個好老公，除咗會搵錢養家、專一錫老婆外，仲要有耐性對仔女同外父外母。但有老公就喺屋企唔理仔女，同外父外母飲茶就粒聲唔出掛住打機，一啲人情世故都唔曉，老婆壓力好大㗎。

10.掛住打機/上網/睇劇/睇波

香港夫妻個個都要返工，但仲有老公覺得老婆要做晒家務，返到屋企淨係掛住Hea同玩，睇住老婆煮飯洗衫晾衫洗地都唔幫手，叫佢一齊做仲黑口黑面，仲難頂過自己做晒呀！