為食妹妹：繽Fun主播叫外賣　格到最抵

疫情嚴峻，但飯都係要食，唔敢出街食，廚藝又不精的話，就要靠外賣，今次Sherman和嘉琪就出動去買外賣。

兩人首先到西環一間精品酒店的懷舊冰室，外賣自取HK$288的「3餸1湯」套餐，這個套餐是3人分量，菜單每星期轉換1次，客人自選2款小菜，再配1款時蔬，隨餐送上3碗例湯和白飯，吃到飽每人都不用HK$100。今次她們就試吃了窩蛋蒸牛肉餅和咖喱豬扒，前者選用鮮牛肉、肥豬肉和蝦膠，人手打成，配上蛋黃及煮過的豉油，入口彈牙，鹹香而微甜。至於港式咖喱豬扒，炸香了的豬扒入口鬆脆，肉質Juicy，難怪兩人即時清碟。（供應時間：星期一至日，中午12時至晚上9時30分 ）

若然想吃得豪華一點，尖沙咀一間酒店高級中菜廳，由現時至5月31日，指定的單點菜式，外賣自取7折。以雜菜和紅酒燜足4小時的招牌紅酒燴牛尾煲，入口即化，附上的花卷還可蘸醬汁吃，一滴都不浪費，7折後只需2百多元就品嘗得到。愛重口味不要錯過枝竹火腩紅燜龍躉翅煲，用最少8公斤的原條龍躉起肉製作，每份用上逾1斤肉來炮製，肥美肉厚又濃味。此外，酒店中菜廳也會為外賣的客人加送防疫湯，每星期都會轉換，如清熱潤肺的龍脷葉蚌花蘋果湯，就幫Sherman和嘉琪滋潤一番。（供應時間：上午11時至下午2時30分、晚上6時至10時）

除此之外，坊間其實還有不少星級餐廳提供高級中菜的外賣自取優惠；好像灣仔一間五星級酒店的高級中菜廳，提供午市和晚市的外賣菜牌，同樣自取有7折。啖啖精華的原個椰皇鮑魚灌湯包、惹味的翡翠燒汁煎元貝皇，以及蟹肉爆瀉的焗釀蟹蓋都有，平均百多元有得食，對自己好啲間中食豪啲啲。（午市及晚市供應）

北角一間酒店高級中菜廳就推出2款優惠；有4款點心、1款主食和1款時蔬的點心套餐，只要HK$120（每日中午12時至下午2時30分）。至於中菜的指定單點自選菜譜菜式，經電話預訂，外賣可享有8折（午市及晚市供應）。客人除了自取外，消費滿HK$1,000，更可獲HK$100餐飲優惠券乙張，以及免費送貨至指定地點。