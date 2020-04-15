儲分換獎！沙田HomeSquare加入新地商場綜合會員計劃

【特約報道】全港最大一站式家居主題商場沙田HomeSquare今個四月為各位「愛家之人」帶來驚喜，強勢加入The Point by SHKP。現凡登記成為會員後，於場內以電子貨幣消費滿$100，即可賺取積分。禮品涵蓋各款清潔用品、電器及品味傢俬等精選居家好物。積分更可通行其他18個新城商場，儲分換獎更容易。

立即登記享受兩倍迎新禮遇

為慶祝HomeSquare 加入The Point by SHKP，商場為新舊會員送上期間限定的兩倍迎新禮遇。

禮遇一：只限新會員

免費獲贈宜家家居美食換領券兩張，以及500分迎新積分

禮遇二：新/舊會員均適用

即日電子消費滿 $500及於2020年內首次登記積分，即可免費獲贈Starbucks $25現金券兩張

禮遇三：新/舊會員均適用

即日電子消費滿 $25,000及於2020年內首次登記積分，即可免費獲贈兩倍會員積分

首月家居清潔用品及廚具換領

打響頭炮，HomeSquare更預備了眾多特色家品作為首輪禮物，包括近期必備的家居清潔用品及廚具，如吸塵機械人、多功能蒸氣焗爐等。另外亦備有其他精選電器及品味傢俱以供換領，適合每個對家居生活有要求的家庭，一站式添置心水產品布置及整理家居！禮品每日數量有限，先到先得，換完即止。

《HomeSquare · 4月及5月 The Point by SHKP 2x Offers 迎新禮遇》

活動日期：即日起至5月31日

換領時間：11:00am – 換完即止

換領地點：L1 顧客服務中心

商場地址：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口：新城市中央廣場）

查詢電話：2634 0666