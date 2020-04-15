宅在家　揸Audi e-tron Vision GT

玩家兼車迷們能夠在線上駕駛純電動Audi e-tron Vision Gran Turismo與6位Audi DTM賽車手較技，諗起都開心。（互聯網）

疫情一日未減退，大家都應盡量留家抗疫，對不少人而言，玩Online賽車遊戲無疑不錯Kill Time活動。

Audi車廠賽車手Mike Rockenfeller最近以#RaceHome為口號，發起一個每星期透過在PlayStation 4的Gran Turismo Sport遊戲舉行的純電動Audi e-tron Vision Gran Turismo慈善虛擬賽車系列，讓大家Kill Time之餘兼做慈事，並希望透過活動籌集捐款幫助賽車同業(包括Freelance賽車手)。

玩家兼車迷們，將有機會與SimRacing專業人員及6位Audi DTM賽車手(包括： Loïc Duval、Jamie Green、 Nico Müller、 Robin Frijns、 René Rast 及Mike Rockenfeller)在線上較技。

#RaceHome慈善賽車系列的各場比賽均可在www.twitch.tv/visionrcco免費直播頻道上觀看。首場將於4月21日(星期二)晚上8時（CEST），即香港時間4月22日(星期三)凌晨3時開賽。